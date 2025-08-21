Il tabellone dello Us Open sorride a Sinner: al debutto c’è Kopriva, possibile uno scontro con Musetti. Per Paolini la strada è in salita

La tennista dovrà vedersela con Sabalenka ai quarti. Nel maschile, la maggior parte degli azzurri è finita dalla parte del numero 1 al mondo

Tra meno di 72 ore prenderà il via lo Us Open 2025, che vedrà ben 11 italiani giocare sul leggendario cemento newyorchese di Flushing Meadows. Il tabellone, estratto a sorte nel pomeriggio italiano di giovedì 21 agosto, sorride e non poco al numero uno al mondo Jannik Sinner, quasi fosse un contentino dopo il ritiro per malore nella finale dell’Atp di Cincinnati solo qualche giorno fa. Tra i grandi nomi del panorama mondiale, infatti, nel suo percorso verso la finale potrebbe incontrare solo Jack Draper, Alex Zverev o Andrey Rublev. Più difficile sarà invece la scalata per Jasmine Paolini, anche lei reduce da una delusione nell’Ohio: ai quarti di finale potrebbe attenderla Aryna Sabalenka, la più forte del circuito Wta.

Il percorso di Jannik Sinner verso la finale: possibile lo scontro con Musetti o Cobolli

Sarà un esordio morbido – ovviamente sulla carta – quello di Jannik Sinner, che esordirà contro il numero 87 al mondo Vit Kopriva. Al secondo turno le cose già iniziano a farsi serie, con uno tra Popyrin e Ruusuvori a fare da primo ostacolo e anticipare un’altra sfida ostica come quella contro uno tra Shapovalov, Fucsovic o Bu. Dagli ottavi in poi, l’altoatesino ha la fortuna di evitare i grandi nomi ma dovrebbe comunque sbarazzarsi di tennisti fastidiosi e di alto livello. A partire da Bublik, unico oltre ad Alcaraz ad aver sconfitto l’azzurro nell’ultimo anno, passando per Draper o per una lotta fratricida con Musetti o Cobolli. Fino alla potenziale semifinale contro Alex Zverev o in alternativa Rublev, De Minaur e Khachanov.

Il tabellone di Alcaraz: un tritacarne di stelle da Djokovic a Shelton

La parte bassa del tabellone, quella del numero due e pretendente al trono Carlos Alcaraz, è invece un vero bagno di sangue. Con lo spagnolo se la giocheranno Djokovic, Medveded, Shelton, Fritz, Rune e Ruud tra i top. A pagare dazio è l’emergente Mattia Bellucci, che se dovesse passare il primo turno si troverebbe subito a scontrarsi con Alcaraz. Lungo il percorso del classe 2003 si potrebbe parare anche Luciano Darderi agli ottavi, mentre tutti gli altri azzurri se la giocheranno nel tabellone di Sinner. Questi i match di esordio di tutti gli italiani:

Sinner vs Kopriva

Sonego vs Schoolkate

Musetti vs Mpetshi Perricard

Cobolli vs Qualificato/Lucky Loser

Darderi vs Hijikata

Arnaldi vs F. Cerundolo

Nardi vs Machac

Bellucci vs Shang

Jasmine Paolini e l’ostacolo Sabalenka

Dovrà sudarsela, e non poco, Jasmine Paolini se vorrà diventare la regina del Queens. Dopo i primi tre turni non proibitivi, la toscana se la vedrà contro una tra Rybakina e Raducanu, con la mina vagante Lucia Bronzetti che dovrebbe sorprendere la numero 9 della classifica Atp. Ai quarti ci sarà invece l’indiscussa numero 1 Aryna Sabalenka, che dovrà difendere il titolo dall’assalto di una ritrovata Iga Swiatek e dalle americane padrone di casa. Anche Elisabetta Cocciaretto non avrà vita facile: dopo l’esordio con Putinsteva avrà in ordine Kalinskaya e proprio Swiatek. Insomma, poteva andare decisamente meglio.