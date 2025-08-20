«Sinner ha avuto un virus», la rassicurazione di Cahill sul ritiro a Cincinnati: «Ora sta meglio». Quando tornerà in campo in numero 1 del tennis

Dopo il ritiro Sinner aveva preannunciato che si sarebbe preso 48 ore di riposo. E così ha fatto: nessun allenamento, solo una passeggiata per le affollatissime vie di Manhattan

Dopo ore in cui si è scritto e detto di tutto, arriva la parola fine sulle condizioni di salute di Jannik Sinner: il malessere che lo ha costretto al ritiro nella finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz è stato causato da un virus. A confermarlo è stato il suo allenatore Darren Cahill, che all’emittente americana Espn ha chiarito le condizioni del numero uno al mondo: «Ha avuto un virus, ma ora sta meglio. Speriamo che possa colpire qualche palla, siamo fiduciosi» ha detto.

La passeggiata di Sinner a Manhattan

Subito dopo il match perso, Sinner aveva preannunciato che si sarebbe preso 48 ore di riposo, e sembra che il campione di San Candido non abbia fatto strappi al programma. Nessun allenamento, con e senza racchetta, solo una passeggiata per le affollatissime vie di Manhattan insieme al preparatore atletico Umberto Ferrara e allo sparring partner Nicolò Inserra. Nonostante la calca delle vie newyorkesi i capelli rossi di Sinner non sono passati inosservati e l’outfit da perfetto turista ha fatto subito il giro dei social.

Giovedì 21 il sorteggio del tabellone

Con le condizioni fisiche in via di miglioramento il focus è già sugli US Open, ultimo Slam della stagione e obiettivo principale di Sinner, che se dovesse riuscire a conquistare anche questo torneo porterebbe a tre il bottino di Slam nel 2025. Dovesse riuscirci, sarebbe solamente il sesto nell’era Open. Il sorteggio del tabellone è previsto per giovedì 21 alle 18 italiane: l’altoatesino si presenterà da campione in carica e da numero uno Atp, il che gli dovrebbe garantire un sorteggio agevole nelle prime fasi. La posta in gioco rimane altissima però, perché dopo il ritiro di Cincinnati, Alcaraz ha nel mirino la posizione numero 1 del mondo. In totale saranno cinque gli italiani testa di serie nei tabelloni di singolare: oltre a Sinner, ci saranno Musetti, Cobolli e Darderi tra gli uomini e Paolini tra le donne. Ma le porte rimangono aperte anche per Sonego, Arnaldi, Bellucci e Nardi tra gli uomini e Bronzetti e Cocciaretto tra le donne.

Gli impegni pubblicitari

Prima dell’esordio a Flushing Meadows, previsto o lunedì 25 o martedì 26, Sinner sarà impegnato venerdì 22 in uno dei numerosi eventi pubblicitari, questa volta per Msc Crociere, dove riceverà il testimone da Sophia Loren come ambassador globale. Quella sarà probabilmente la prima uscita pubblica di Sinner, che poi potrà dedicarsi solo al tennis e alla difesa del titolo sul cemento americano.