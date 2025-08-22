New York, autobus si ribalta dopo l’urto con un camion. Ci sono diversi morti

Un bus turistico che stava tornando dalle Cascate del Niagara si è schiantato sulla I-90 vicino a Pembroke. Secondo la polizia ci sarebbero morti e feriti, tra cui bambini

Lo scontro fra un autobus e un camion nello stato di New York avrebbe causato diversi morti. L’incidente avrebbe coinvolto più di 50 persone, inclusi bambini. A bordo dell’autobus ci sarebbero stati turisti cinesi, filippini e indiani e la polizia sta chiamando sul posto interpreti. Il mezzo era di ritorno da un tour dalle Cascate del Niagara. Si è schiantato sulla I-90 vicino a Pembroke.

La maggior parte dei turisti non aveva le cinture di sicurezza allacciate

Secondo quanto riferito la maggior parte dei passeggeri non aveva le cinture di sicurezza allacciate. «L’autista è vivo e sta bene», ha dichiarato il portavoce della polizia di Stato di New York James O’Callaghan. «Stiamo lavorando con lui e crediamo di avere un’idea chiara di cosa sia successo e del perché l’autobus abbia perso il controllo», ha aggiunto.

(screenshot Channel4)