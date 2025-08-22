Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
«Il proprietario mi ha mandato a ritirare l’auto», finge di avere l’autorizzazione e fugge sulla macchina rubata all’autolavaggio

22 Agosto 2025 - 14:17 Alba Romano
La vittima è un 51enne che aveva affidato il proprio veicolo a una struttura di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese

Si è presentato all’autolavaggio con nonchalance, dichiarando di dover ritirare la macchina per conto del proprietario. In realtà stava mettendo in atto un furto. È successo a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, dove un 29enne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato. Il furto è avvenuto in una stazione di servizio della cittadina. Un 51enne aveva affidato la propria auto ai dipendenti per un lavaggio, lasciandola temporaneamente in custodia. Poche ore più tardi il 29enne si è presentato sostenendo di avere l’autorizzazione al ritiro del veicolo. Con atteggiamento sicuro e senza destare sospetti, si è fatto consegnare le chiavi e si è allontanato alla guida dell’auto.

Rintracciato dai carabinieri

Il raggiro è stato scoperto quando il legittimo proprietario si è presentato per recuperare la macchina e ha trovato solo un’amara sorpresa. Subito è scattata la denuncia ai carabinieri, che si sono messi sulle tracce del mezzo. Le ricerche hanno dato frutto in tempi brevi: una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile ha intercettato la vettura poco distante dal luogo del furto. Alla guida c’era proprio il 29enne, che ha tentato di sottrarsi al controllo ma è stato bloccato. L’auto, in buone condizioni, è stata restituita al proprietario. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato condotto in caserma e su disposizione della Procura di Bologna comparirà davanti al giudice per direttissima. Gli inquirenti stanno valutando se abbia agito da solo o se dietro al colpo ci fosse un disegno più ampio.

