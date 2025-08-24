Edoardo Bennato ferma il tour: cancellata la tappa di Viagrande per motivi di salute. Quando tornerà sul palco il cantautore

La pausa forzata comporterà la cancellazione anche della data di “Sono solo canzonette” del 26 agosto a Borgia, in provincia di Catanzaro

Il tour di Edoardo Bennato subisce una battuta d’arresto. Il cantautore napoletano è stato costretto a cancellare la tappa siciliana prevista a Viagrande, nei pressi di Catania, a causa di un problema di salute. La notizia è stata confermata dagli organizzatori dell’evento. Secondo quanto comunicato, Bennato è stato visitato dai medici dell’ospedale San Vincenzo di Taormina nelle ultime ore e dovrà osservare un periodo di riposo di almeno dieci giorni. La pausa forzata comporterà la cancellazione anche della data di “Sono solo canzonette” del 26 agosto a Borgia, in provincia di Catanzaro.

L’entourage del cantante ha rivolto un messaggio ai fan, ringraziandoli per la comprensione e assicurando che Bennato tornerà sul palco non appena le condizioni di salute lo permetteranno. Se tutto procederà secondo i piani, il tour riprenderà a settembre con le seguenti date confermate: il 5 a Piacenza, il 7 a San Marino, il 12 a Roma, il 20 a Macerata e il 24 a Verona.