Edoardo Bennato ferma il tour: cancellata la tappa di Viagrande per motivi di salute. Quando tornerà sul palco il cantautore

24 Agosto 2025 - 20:42 Cecilia Dardana
La pausa forzata comporterà la cancellazione anche della data di “Sono solo canzonette” del 26 agosto a Borgia, in provincia di Catanzaro

Il tour di Edoardo Bennato subisce una battuta d’arresto. Il cantautore napoletano è stato costretto a cancellare la tappa siciliana prevista a Viagrande, nei pressi di Catania, a causa di un problema di salute. La notizia è stata confermata dagli organizzatori dell’evento. Secondo quanto comunicato, Bennato è stato visitato dai medici dell’ospedale San Vincenzo di Taormina nelle ultime ore e dovrà osservare un periodo di riposo di almeno dieci giorni. La pausa forzata comporterà la cancellazione anche della data di “Sono solo canzonette” del 26 agosto a Borgia, in provincia di Catanzaro.

Le date finora confermate

L’entourage del cantante ha rivolto un messaggio ai fan, ringraziandoli per la comprensione e assicurando che Bennato tornerà sul palco non appena le condizioni di salute lo permetteranno. Se tutto procederà secondo i piani, il tour riprenderà a settembre con le seguenti date confermate: il 5 a Piacenza, il 7 a San Marino, il 12 a Roma, il 20 a Macerata e il 24 a Verona.

