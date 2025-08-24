Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
ATTUALITÀDon Antonio ColucciaLazioRomaVideo

Roma Quarticciolo ostaggio della criminalità, l’appello di don Coluccia: «Solo le persone di buona volontà cambieranno le cose» – Il video

24 Agosto 2025 - 22:12 Cecilia Dardana
embed
Don Antonio Coluccia ha denunciato ancora una volta la situazione di forte degrado e illegalità che da anni grava sull’area alla periferia est della Capitale

«A Roma Quarticciolo il crimine spadroneggia. Saranno le persone di buona volontà a riscattare il territorio. Il cambiamento è possibile». Con queste parole, accompagnate da un video girato nelle strade del quartiere, don Antonio Coluccia ha denunciato ancora una volta la situazione di forte degrado e illegalità che da anni grava sull’area alla periferia est della Capitale. Il sacerdote, noto per il suo impegno contro le mafie e per le attività di recupero dei giovani a rischio, ha voluto puntare i riflettori su una realtà dove lo spaccio, le occupazioni abusive e la microcriminalità restano piaghe quotidiane per i residenti.

Un quartiere segnato dalla criminalità

Nel video girato al Quarticciolo, quartiere popolare di Roma Est, si vede la realtà di una zona in cui la criminalità sembra avere ancora troppo spazio. Nel filmato si vedono giovani in sella a scooter che percorrono le vie del quartiere a tutta velocità, in gruppo, con atteggiamenti che richiamano una sorta di controllo del territorio. Attorno, palazzi popolari segnati dal tempo, muri scrostati e strade in cui la normalità della vita quotidiana convive con il senso di abbandono e disordine. Nel messaggio che accompagna il video, don Antonio insieme denuncia e invita all’azione: contro chi impone la propria legge nelle periferie, serve la risposta civile di una comunità unita. Il sacerdote, già sotto scorta per le minacce ricevute dalle organizzazioni criminali, continua così la sua battaglia per restituire dignità a quartieri spesso dimenticati dalle istituzioni, ma non dalla quotidiana resistenza di chi li abita.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Tradita e umiliata da mio marito, l’ho lasciato… ora lo denuncio». Parlano le vittime del gruppo “Mia Moglie”: «Cosa mi ha detto quando l’ho scoperto»

2.

Lui voleva portarla a mangiare il sushi, ma quando vede i carabinieri lei si copre la faccia. La scoperta al posto di blocco: «La signora è evasa»

3.

Bimbo caduto dall’auto a Viterbo, la polizia non trova i seggiolini. La colpa data al fratellino e i dubbi sulla madre: «Non guidava lei»

4.

Il mistero sul Dna femminile vicino al corpo di Chiara Poggi, le tracce dimenticate nelle prime indagini su Garlasco: i tre reperti senza identità

5.

Garlasco, la procura chiama la super esperta Cattaneo: i test sull’arma e i segni sul corpo di Chiara Poggi. L’avvocato di Sempio: «Così sarà riesumata»

leggi anche
ATTUALITÀ

Don Coluccia aggredito di nuovo a Roma. Sassi, bottiglie, poi le urla: «Ti ammazziamo». Il prete: «Continuo a lottare per la legalità»

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Agguato di Tor Bella Monaca, Don Coluccia ricevuto da Meloni a Palazzo Chigi: «Mi ha promesso che farà un giro nelle periferie»

Di Redazione
ATTUALITÀ

I funerali di Thomas Luciani: chiesa gremita per il 17enne ucciso a Pescara. La nonna: «I giovani devono cambiare questo mondo marcio»

Di Redazione
ATTUALITÀ

Don Coluccia parla dopo l’agguato: «Pensavano di farmi fuori, continuerò più forte di prima»

Di Redazione
ATTUALITÀ

Tenta di investire il antimafia Don Coluccia, 28enne accusato di tentato omicidio: nello zaino una mannaia e un martello

Di Redazione
ATTUALITÀ

Roma, tenta di investire il prete anti-spaccio durante la marcia della legalità: ferito un agente della scorta

Di Redazione