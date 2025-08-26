Ultime notizie Donald TrumpGazaPensioniViolenza sulle donneVladimir Putin
ATTUALITÀInchiesteLombardiaMilanoOmicidi

Milano, il giallo di Silvana Damato: corpo nella vasca e chiavi di casa sparite. Disposto l’esame con il luminol per cercare tracce di sangue

26 Agosto 2025 - 14:20 Ugo Milano
embed
tabaccaia morta
tabaccaia morta
I carabinieri del Ris cercano tracce di sangue nell’appartamento della 69enne trovata morta a Bruzzano. Lividi, ferite e porte chiuse dall’interno alimentano l’ipotesi di omicidio

Sarà una giornata decisiva quella di oggi, martedì 26 marzo, per il giallo di Silvana Damato, 69 anni, ex tabaccaia, trovata morta l’8 agosto scorso nel suo appartamento di via Bisnati a Bruzzano, periferia nord di Milano. I carabinieri del Ris di Parma entreranno in queste ore nell’abitazione per un nuovo sopralluogo. L’obiettivo è cercare tracce di sangue con il luminol, un esame fondamentale per capire se la scena del delitto sia stata ripulita.

Gli indizi che suggeriscono l’omicidio: le chiavi di casa scomparse

Il corpo della donna era immerso nella vasca da bagno, semivestita con la vestaglia. Nell’acqua è stato trovato anche il cellulare. Il primo esame del medico legale ha evidenziato una ferita al collo e diversi lividi sul volto e attorno agli occhi, ma nulla sembra essere stato mortale. Gli inquirenti vogliono capire se le contusioni siano frutto di un’aggressione o di una caduta. A far sospettare un omicidio è soprattutto un dettaglio: le chiavi di casa sono scomparse. La porta dell’appartamento era chiusa dall’interno, ma nessun mazzo di chiavi è stato trovato. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire dal piano superiore. Erano stati allertati dagli amici di Silvana, che non l’avevano vista presentarsi al solito appuntamento delle 15.30 al Parco Nord per una partita di burraco.

Le verifiche sui conti bancari

Quel giorno la donna era stata vista tornare a casa intorno a mezzogiorno, con la spesa della Conad. La bicicletta era legata al rastrelliera del condominio. Nessuna telecamera nei dintorni ha ripreso i suoi ultimi spostamenti. Gli investigatori stanno intanto verificando i conti bancari della 69enne, alla ricerca di movimenti sospetti. Silvana Damato era divorziata da trent’anni, con una figlia, due nipoti e un fratello con cui non manteneva contatti regolari. La procura è coordinata dalla pm Valentina Mondovì. Tra le ipotesi, quella che la donna possa aver aperto la porta a un conoscente o a uno sconosciuto. Oggi il nuovo sopralluogo potrebbe chiarire alcuni punti cruciali: la presenza di sangue nascosto o cancellato e, forse, il mistero delle chiavi di casa.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

L’infermiera che ha scoperto il gruppo “Mia Moglie”: «Un seno e le volgarità, ma tutte insieme possiamo fermarli»

2.

Nubifragio Milano Marittima, colpita la casa di Arrigo Sacchi: «Fortunato di essere ancora vivo»

3.

Venezia, turista americana insegue e blocca per i capelli una borseggiatrice: le immagini diventano virali – Il video

4.

20enne investita mentre soccorreva un coniglio: il pirata si salva grazie all’alcol test effettuato qualche ora dopo

5.

Belluno, tragedia a Ponte Serra: il musicista Renato Pante precipita dal viadotto mentre si allaccia una scarpa e muore

leggi anche
silvana damato omicidio milano tabaccaia
ATTUALITÀ

La partita di burraco, la porta chiusa dall’interno e le ferite sul collo: giallo sulla morte di Silvana Damato. E le chiavi di casa sono sparite

Di Ugo Milano
bombola gas
ATTUALITÀ

Fa un buco in camera da letto, fa passare un tubo e lascia aperto il gas: «Così voleva uccidere la moglie». Arrestato 75enne

Di Alba Romano
Christian Persico tina sgarbini
ATTUALITÀ

Tina Sgarbini uccisa strangolata dall’ex, dopo il silenzio l’ex Christian Persico ha confessato. Il dettaglio sulla fuga: «Ha provato a suicidarsi»

Di Ugo Milano