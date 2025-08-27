Trento, esplosione nel parco del biolago di Monclassico: feriti due operai del comune

L'evento è avvenuto questa mattina, mercoledì 27 agosto, poco dopo le 8.30. Le autorità sono al lavoro per chiarire eventuali responsabilità

Un’esplosione è avvenuta questa mattina, poco dopo le 8.30, presso il parco del biolago a Monclassico, una frazione del comune di Dimaro Folgarida, in provincia di Trento e ha coinvolto due operai quarantenni. L’incendio è stato provocato da un generatore collegato un tagliasiepi per la manutenzione del verde. L’apparecchio, che si trovava a bordo di un van Piaggio utilizzato per i lavori, ha preso fuoco. I due lavoratori avrebbero utilizzato un estintore per spegnere le fiamme, ma il calore avrebbe provocato anche lo scoppio di una vicina tanica di benzina.

Il trasporto in elicottero e il quadro clinico

L’incidente ha coinvolto due operai del comune, entrambi quarantenni, impegnati nella manutenzione ordinaria del verde. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul luogo dell’incidente si sono precipitati numerosi soccorritori, con diversi mezzi di emergenza, tra cui ambulanze e un elisoccorso proveniente dal capoluogo della provincia autonoma. Secondo quanto riferito dal 118, i due hanno riportato diverse ustioni. Sono stati soccorsi in codice rosso. Il più grave è stato trasportato all’ospedale di Trento in elicottero, l’altro all’ospedale di Cles. I medici stanno valutando il quadro clinico, ma secondo le prime testimonianze le loro condizioni non sono considerate critiche. Sul posto continuano a operare squadre di soccorso e vigili del fuoco, impegnati sia nella messa in sicurezza dell’area che nell’assistenza agli altri lavoratori presenti durante l’incidente. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le responsabilità e prevenire il rischio di ulteriori incidenti.