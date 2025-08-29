Ucraina, Peskov: «Putin non esclude incontro con Zelensky»

Ma, precisa il portavoce del Cremlino, «qualsiasi incontro al livello più alto deve essere preparato bene»

Mosca non esclude un incontro tra Vladimir Putin e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, ma il presidente russo «ritiene che qualsiasi incontro al livello più alto debba essere preparato bene». Queste le parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti che gli chiedevano la possibilità di un appuntamento tra i due leader. In ogni caso, ha proseguito Peskov, sono necessari incontri al vertice per finalizzare il lavoro degli esperti. «Qualsiasi incontro al più alto livello deve essere ben preparato in modo da poter finalizzare il lavoro che deve essere prima svolto a livello di esperti», ha precisato Peskov, come riporta l’agenzia di stampa Ria Novosti.

Intanto i bombardamenti continuano

Il bilancio delle vittime dell’attacco missilistico e dei droni russo della notte tra mercoledì e ieri a Kiev è salito a 23, mentre le operazioni di soccorso sono ancora in corso. A informare sui social è Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città di Kiev. «Purtroppo il numero delle vittime a Kiev è salito a 23», si legge nel post.

Kallas: «Discutiamo se inviare subito gli addestratori Ue»

«Oggi discuteremo della modifica ai mandati delle missioni europee per l’Ucraina, quella civile e di addestramento militare. In questo quadro possiamo discutere quanto appetito ci sia per addestrare i militari ucraini nella parte occidentale del Paese prima che la tregua sia concordata», ha dichiarato l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al consiglio informale Difesa di Copenaghen. «Il dibattito sulle garanzie di sicurezza è per il ‘day after’ ma, se si guarda a quello che fa Putin, non è vicino», ha aggiunto.

