Ultime notizie Champions LeagueDonald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioniUS Open
ESTERIDmitry PeskovRussiaUcrainaVladimir PutinVolodymyr Zelensky

Ucraina, Peskov: «Putin non esclude incontro con Zelensky»

29 Agosto 2025 - 13:03 Stefania Carboni
embed
Ma, precisa il portavoce del Cremlino, «qualsiasi incontro al livello più alto deve essere preparato bene»

Mosca non esclude un incontro tra Vladimir Putin e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, ma il presidente russo «ritiene che qualsiasi incontro al livello più alto debba essere preparato bene». Queste le parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti che gli chiedevano la possibilità di un appuntamento tra i due leader. In ogni caso, ha proseguito Peskov, sono necessari incontri al vertice per finalizzare il lavoro degli esperti. «Qualsiasi incontro al più alto livello deve essere ben preparato in modo da poter finalizzare il lavoro che deve essere prima svolto a livello di esperti», ha precisato Peskov, come riporta l’agenzia di stampa Ria Novosti.

Intanto i bombardamenti continuano

Il bilancio delle vittime dell’attacco missilistico e dei droni russo della notte tra mercoledì e ieri a Kiev è salito a 23, mentre le operazioni di soccorso sono ancora in corso. A informare sui social è Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città di Kiev. «Purtroppo il numero delle vittime a Kiev è salito a 23», si legge nel post. 

Kallas: «Discutiamo se inviare subito gli addestratori Ue»

«Oggi discuteremo della modifica ai mandati delle missioni europee per l’Ucraina, quella civile e di addestramento militare. In questo quadro possiamo discutere quanto appetito ci sia per addestrare i militari ucraini nella parte occidentale del Paese prima che la tregua sia concordata», ha dichiarato l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al consiglio informale Difesa di Copenaghen. «Il dibattito sulle garanzie di sicurezza è per il ‘day after’ ma, se si guarda a quello che fa Putin, non è vicino», ha aggiunto.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Al seguito di Putin c’è una persona che raccoglie le sue feci: perché lo zar non va mai in bagno da solo

2.

Adam Raine: il 16enne che si è tolto la vita con l’aiuto di ChatGPT

3.

Come Trump sta trasformando la Casa Bianca nella sua reggia: oro, marmi e la nuova sala da ballo da 200 milioni

4.

Sparatoria Minneapolis, il bimbo ferito per salvare l’amico: «Si è sdraiato per proteggermi, è stato colpito»

5.

Trump torna ad attaccare George Soros: «Lui e suo figlio dovrebbero essere incriminati, non gli permetteremo di fare a pezzi gli Usa»

leggi anche
gaza
ESTERI

Gaza, almeno 30 morti negli attacchi all’alba. L’Idf: «Basta pause umanitarie, la City è una zona di guerra»

Di Alba Romano
ahmed al rahawi
ESTERI

Yemen, media: il primo ministro degli Houthi al-Rahawi ucciso da Israele

Di Alba Romano
Air Show Polonia
ESTERI

F-16 si schianta alle prove del Radom air show, la manovra sbagliata e l’esplosione in pista: morto il pilota polacco – I video

Di Giulia Norvegno