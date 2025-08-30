Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
CULTURA & SPETTACOLOTumoriTvUSA

Gordon Ramsay: «Ho sconfitto un cancro della pelle, non dimenticate la crema solare»

30 Agosto 2025 - 22:34 Stefania Carboni
embed
gordon ramsay
gordon ramsay
L'annuncio dello chef e il ringraziamento ai medici su Instagram «per il loro rapido lavoro reattivo per rimuovere questo carcinoma»

Lo chef britannico Gordon Ramsay, 58 anni, ha svelato di aver sconfitto un carcinoma basocellulare, cancro della pelle non melanomatoso. La star dei programmi culinari Hell’s Kitchen e Cucine da incubo, nonché volto internazionale dello show MasterChef ha ringraziato i medici per il lavoro «incredibile» che hanno fatto, aiutandolo a intervenire in tempi stretti.

«Grato e così riconoscente»

Su Instagram Gordon Ramsay scrive ai suoi followers cosa ha vissuto in prima persona, dando loro un consiglio fondamentale: usare sempre la protezione solare, con ironia. «Grato e così riconoscente per l’incredibile team di The Skin Associates e per il loro rapido lavoro reattivo per rimuovere questo carcinoma Basal Cell, grazie! Per favore non dimenticate la protezione solare questo fine settimana. Vi prometto che non è un lifting facciale! Avrei bisogno di un rimborso…»., scrive lo chef, mostrando il cerotto nel punto della rimozione. In tanti hanno espresso solidarietà al volto televisivo, tra cui anche i colleghi come il giudice Robert Rinder.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Anna Mazzamauro: «Paolo Villaggio mi disse che ero un cesso. Poi che ero bellissima»

2.

Carlo Verdone: «La mia firma nell’appello su Gaza? Sono stato messo in mezzo, non sapevo nulla»

3.

Vasco Rossi stufo dei fan invadenti, lo sfogo durante il relax in Puglia: «Non faccio parte del “biglietto vacanza” dell’hotel»

4.

Katia Ricciarelli, il veleno dopo l’addio a Pippo Baudo: «Alla sua assistente ha intestato due case. Per parlargli dovevo chiamare lei»

5.

L’urlo di Marcello Foa esodato da Radio Rai: «Io, sgradito al centrodestra»

leggi anche
zanzare esca west nile
SALUTE

Gli uomini-esca che combattono le zanzare West Nile: «Le faccio posare su di me, serve per disinfestare. Ma non sono mai stato punto»

Di Alba Romano
Esame università
SALUTE

Esami orali: l’orario può fare la differenza? La scienza registra sulle lancette i momenti più utili per fuggire dalla bocciatura

Di Gemma Argento
Mozzarella ritirata
SALUTE

Mozzarella ritirata dal commercio per «latte inquinato», il richiamo per rischio chimico: quali prodotti sono coinvolti

Di Giulia Norvegno