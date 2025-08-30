Gordon Ramsay: «Ho sconfitto un cancro della pelle, non dimenticate la crema solare»

L'annuncio dello chef e il ringraziamento ai medici su Instagram «per il loro rapido lavoro reattivo per rimuovere questo carcinoma»

Lo chef britannico Gordon Ramsay, 58 anni, ha svelato di aver sconfitto un carcinoma basocellulare, cancro della pelle non melanomatoso. La star dei programmi culinari Hell’s Kitchen e Cucine da incubo, nonché volto internazionale dello show MasterChef ha ringraziato i medici per il lavoro «incredibile» che hanno fatto, aiutandolo a intervenire in tempi stretti.

«Grato e così riconoscente»

Su Instagram Gordon Ramsay scrive ai suoi followers cosa ha vissuto in prima persona, dando loro un consiglio fondamentale: usare sempre la protezione solare, con ironia. «Grato e così riconoscente per l’incredibile team di The Skin Associates e per il loro rapido lavoro reattivo per rimuovere questo carcinoma Basal Cell, grazie! Per favore non dimenticate la protezione solare questo fine settimana. Vi prometto che non è un lifting facciale! Avrei bisogno di un rimborso…»., scrive lo chef, mostrando il cerotto nel punto della rimozione. In tanti hanno espresso solidarietà al volto televisivo, tra cui anche i colleghi come il giudice Robert Rinder.