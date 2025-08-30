Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Studentessa 16enne precipita dal quinto piano e muore, era stata bocciata agli esami di riparazione per il secondo anno

30 Agosto 2025 - 12:17 Alba Romano
La giovane è stata soccorsa nel primo pomeriggio di ieri a Latina. Inutile l'intervento chirurgico, le lesioni interne erano troppo gravi

È morta stanotte all’ospedale di Latina la ragazza, 17enne tra pochi giorni, che ieri pomeriggio era precipitata dal balcone dell’appartamento in cui abitava, al quinto piano di una palazzina della città laziale. La giovane, studentessa liceale, era stata condotta ieri in condizioni critiche al Santa Maria Goretti. Qui l’equipe medica aveva tentato di salvarle la vita con un intervento chirurgico delicatissimo, poi aveva disposto il suo trasferimento nel reparto Rianimazione. Le condizioni erano però rimaste gravissime.

L’ipotesi di un gesto volontario e la bocciatura

A dare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa, che hanno descritto la situazione familiare della giovane come «di assoluta serenità». Al momento gli inquirenti stanno ancora tentando di far luce sull’accaduto. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un gesto volontario. La 16enne, stando a quanto raccolto durante le prime ore di indagini, era sola in casa al momento della tragedia. Aveva inoltre appena fallito per il secondo anno consecutivo gli esami scolastici di riparazione, venendo dunque bocciata.

