Firenze, svaligiato il negozio di Dior in pieno centro storico: i ladri scappano con un bottino da 200mila euro

Sottratti numerosi capi d'abbigliamento e borse. Sull'episodio indaga la polizia

Colpo da circa 200 mila euro a Firenze. Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto, una banda di ladri è riuscita a intrufolarsi nel negozio Dior di via Strozzi, in pieno centro storico, rubando borse e capi d’abbigliamento per un valore complessivo di centinaia di migliaia di euro. Il furto è avvenuto intorno alle 3. Ad accorgersi è stat la vigilanza privata, che inizialmente ha temuto si fosse verificato un incendio, a causa del fumo che si era diffuso nel negozio.

L’accesso dal palazzo accanto

In realtà, come hanno appurato in seguito i vigili del fuoco, quel fumo era stato prodotto dai nebbiogeni dell’allarme anti-rapina entrato in funzione. I ladri, secondo quanto ricostruito finora, sono passati dall’adiacente via Sassetti, accedendo regolarmente dal portone di un palazzo. Una volta entrati, hanno forzato la porta che dall’atrio dà sulle cantine e poi una porticina che collega al negozio di Dior.

Le indagini e i filmati delle telecamere

I ladri, fanno notare le forze dell’ordine, hanno dimostrato di avere una buona conoscenza del palazzo confinante. Un segnale che sembra suggerire un colpo pianificato e studiato nei minimi dettagli. Verosimilmente, il furto è stato compiuto da un gruppo di più persone, compresi i “pali” posizionati agli angoli delle strade per avvisare dell’eventuale arrivo di forze dell’ordine o passanti. Sull’accaduto indaga la polizia, che sta già vagliando le immagini delle numerose telecamere pubbliche disposte in città, utili anche per ricostruire i tragitti di fuga.