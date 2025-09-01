Rudy Giuliani coinvolto in un incidente stradale nel New Hampshire: «Frattura a una vertebra, ma non è stato un attacco mirato»

L'ex sindaco di New York e avvocato di Donald Trump è stato tamponato mentre si trovava sulla Interstate 93

Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e storico avvocato di Donald Trump, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto sabato sera nel New Hampshire. L’81enne ha riportato la frattura di una vertebra toracica, oltre a contusioni e ferite a una gamba e al braccio sinistro. Secondo il suo capo della sicurezza, Michael Ragusa, le condizioni non sono gravi: «Giuliani ha riportato delle ferite ma è di buon umore e sta recuperando molto bene».

L’incidente

Giuliani viaggiava a bordo di un Ford Bronco guidata da un suo collaboratore, Theodore Goodman, quando l’auto è stata tamponata da una Honda HR-V condotta da una 19enne di Concord. L’impatto, avvenuto sulla Interstate 93, ha danneggiato gravemente entrambi i veicoli e ferito anche la giovane alla guida e Goodman. Cosa sia accaduto nei momenti precedenti all’incidente non è però del tutto chiaro. Secondo Ragusa, l’ex sindaco e chi lo accompagnava si erano fermati per prestare aiuto sul ciglio della strada a una donna vittima di violenza domestica, allertando i soccorsi prima di rimettersi in viaggio. La polizia del New Hampshire ha confermato l’episodio di violenza, avvenuto sulla corsia opposta dell’autostrada, spiegando che sono stati proprio gli agenti che erano presenti sul posto ad assistere alla collisione e ad aver soccorso Giuliani.

Le condizioni di salute

Trasportato in ospedale, Giuliani è stato subito sottoposto a esami che hanno evidenziato la frattura alla colonna. A occuparsi di lui anche Maria Ryan, sua socia in affari e infermiera del New Hampshire. Nonostante l’età avanzata, Giuliani «sta recuperando tremendamente», ha assicurato con toni entusiasti Ragusa, che ha voluto precisare come l’incidente non sia stato un attacco mirato all’ex sindaco di New York, ma solo una sfortunata evenienza. Il figlio Andrew ha ringraziato pubblicamente chi ha manifestato vicinanza: «Grazie a tutte le persone che si sono fatte sentire dopo aver appreso la notizia su mio padre. Le vostre preghiere significano molto».