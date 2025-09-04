Adriano Pappalardo indagato per gli insulti a Giorgia Meloni: lo scivolone del cantante dal palco – Il video

Il cantante aveva offeso la premier con frasi e gesti volgari durante un concerto a Passoscura. Ecco cosa rischia

È stata aperta un’indagine per le offese rivolte da Antonio Pappalardo a Giorgia Meloni durante un concerto a Passoscuro, frazione di Fiumicino, lo scorso 20 agosto. Nel video dell’accaduto, che ha fatto rapidamente il giro dei social, si vede il cantante insultare la presidente del Consiglio e fare gesti volgari, anche in riferimento al rapporto tra la premier e il presidente americano Donald Trump. La vicenda è al vaglio della procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo dopo aver ricevuto l’informativa dei carabinieri.

Le ipotesi di reato

Gli inquirenti hanno acquisito i filmati della serata per chiarire meglio i contorni dell’accaduto, comprese alcune frasi che Pappalardo avrebbe pronunciato prima di salire sul palco. Tra le ipotesi di reato ci sono diffamazione aggravata o vilipendio. In entrambi casi, la premier è indicata come parte offesa. Nei video dell’esibizione, si vede il pubblico reagire con parecchi fischi allo sfogo politico di Pappalardo, tanto che alcuni spettatori avevano deciso di lasciare la platea in segno di dissenso. Il cantante, poco più tardi, chiese scusa pubblicamente per l’episodio.