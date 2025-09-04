Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
POLITICAElly SchleinGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaGoverno MeloniPD

Flotilla, Meloni risponde a Schlein: «Usare i canali umanitari già attivi avrebbe evitato rischi, ma tuteleremo i nostri connazionali»

04 Settembre 2025 - 10:53 Alba Romano
embed
giorgia meloni elly schlein
giorgia meloni elly schlein
La segretaria del Pd aveva scritto alla premier per chiedere come il governo intendesse garantire la sicurezza dei partecipanti a bordo della Global Sumud Flotilla

È arrivata la risposta della premier Giorgia Meloni alla lettera inviata ieri dalla segretaria del Pd Elly Schlein nella quale chiedeva al governo come intendesse tutelare la sicurezza dei partecipanti alla Global Sumud Flotilla, in particolare quella dei naviganti italiani. Meloni ha sottolineato che sarebbe preferibile portare avanti le iniziative di sostegno umanitario a Gaza attraverso i «canali umanitari già attivi» poiché questo «eviterebbe di esporre i partecipanti all’iniziativa Global Sumud Flotilla ai rischi derivanti dal recarsi in una zona di crisi e al conseguente onere a carico delle diverse Autorità statuali coinvolte di garantire tutela e sicurezza». La premier non manca di rilevare anche che la spedizione partita da Barcellona «possa avere anche una finalità di natura simbolica o politica».

Meloni: «Saranno adottate tutte le misure di sicurezza»

Ciò nonostante Meloni assicura che il Governo Italiano metterà in campo tutte le risorse disponibili: «saranno adottate tutte le misure di tutela e di sicurezza dei connazionali all’estero in situazioni analoghe, come sempre garantito finora», conclude la risposta. Nella lettera inviata ieri da Schlein, la segretaria del Pd ricordava alla premier che «la missione umanitaria nata dal basso, non violenta e pacifica, che si svolgerà nel rispetto del diritto internazionale, vede l’adesione di 44 delegazioni da tutto il mondo di migliaia di attiviste e attivisti tra i quali vi sono molti cittadini italiani nonché quattro parlamentari della Repubblica italiana appartenenti a varie forze politiche», sottolineando l’adesione del deputato Arturo Scotto e dell’eurodeputata Annalisa Corrado del Partito Democratico.

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Ti spacco la faccia…» e parte il primo colpo. Il deputato Avs Borrelli pestato in diretta social da «Energumeni violenti e abusivi» – Il video

2.

«Il Ponte sullo Stretto è finanziato con fondi statali», la risposta piccata del Mit agli Usa: «L’opera non è in discussione»

3.

A Pechino spunta D’Alema per la parata con Putin e Xi Jinping. L’intervista alla Tv cinese, la sfuriata di Calenda: «È una schifezza» – Il video

4.

Emilio Fede e le bandierine sbagliate del ’95, l’ex sondaggista Crespi: «Fu un suo errore, non c’entro una mazza. Non ci parlavamo quasi mai» – L’intervista

5.

L’urlo di De Luca terrorizza il Pd: «La democrazia si sta estinguendo. Mio figlio? Contro di lui volgarità, cafoneria, inciviltà»

leggi anche
base di sigonella a Catania
POLITICA

Il caso degli aerei militari israeliani atterrati a Sigonella, il sospetto di Bonelli (Avs) sulla Sumud Flottilla: «Sono venuti a spiare?»

Di Filippo di Biasi
POLITICA

Global Sumud Flotilla, la referente italiana Delia: "Vogliamo creare un precedente" – Il video

Di Redazione
POLITICA

Global Sumud Flotilla, Boldrini: "Straordinaria iniziativa, il Governo ne garantisca la sicurezza" – Il video

Di Redazione