Joe Biden operato per un tumore alla pelle: «Le sue condizioni sono buone»

05 Settembre 2025 - 08:48 Alba Romano
Il recupero dopo l'intervento procede senza complicazioni. A maggio 2025 la diagnosi di un cancro alla prostata in fase avanzata

Joe Biden è stato operato di recente per la rimozione di un tumore alla pelle. Lo ha riportato la Nbc, spiegando che l’ex presidente degli Stati Uniti è in fase di recupero e le condizioni sarebbero buone. Non è stato chiarito quando sia avvenuto l’intervento, ma nelle scorse settimane Biden era apparso in pubblico con un cerotto visibile sulla testa, a coprire una ferita chirurgica. Non è la prima volta che si sottopone a questo tipo di trattamento: già durante il suo mandato aveva affrontato la rimozione di cellule cancerogene. Il quadro complessivo della salute resta però complesso. Nei mesi scorsi, infatti, era stata confermata la diagnosi di un tumore alla prostata in forma aggressiva, con metastasi alle ossa.

La diagnosi di maggio: tumore alla prostata con metastasi diffuse

L’annuncio era arrivato a maggio scorso dal suo ufficio. Biden aveva deciso di sottoporsi a controlli a causa di disturbi urinari. Gli esami avevano rivelato un carcinoma prostatico già in fase avanzata. La squadra medica aveva avviato una valutazione sulle terapie più adatte. Il cancro alla prostata è una delle forme oncologiche più frequenti tra gli uomini. Negli Stati Uniti colpisce circa un uomo su otto, secondo i dati dell’American Cancer Society. Biden, 82 anni, si era già sottoposto in passato a piccoli interventi dermatologici per la rimozione di lesioni cutanee. Questa volta il tumore alla pelle è stato eliminato chirurgicamente e il recupero – come riferiscono fonti vicine – procede senza complicazioni. Resta però l’incognita legata al cancro alla prostata, seguito dai medici con attenzione.

