Formula 1, Verstappen vince il Gp d’Italia a Monza: fuori dal podio la Ferrari di Leclerc

07 Settembre 2025 - 16:51 Ugo Milano
«La macchina volava, dopo un episodio sfortunato ci siamo ripresi subito», ha detto il pilota olandese

Max Verstappen domina a Monza e conquista il Gran Premio d’Italia, firmando la sua terza vittoria stagionale. L’olandese della Red Bull ha preceduto le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente secondo e terzo, lasciando la Ferrari fuori dal podio davanti al pubblico di casa. Charles Leclerc, vincitore lo scorso anno, ha infatti chiuso quarto, mentre George Russell (Mercedes) si è piazzato quinto e Lewis Hamilton sesto con l’altra Rossa, al termine di una gara in cui le monoposto di Maranello non sono mai riuscite a tenere il passo dei primi.

«La macchina volava»

«Dopo un episodio sfortunato all’inizio ci siamo ripresi subito, la macchina volava. Oggi era perfetta, è stato un fine settimana incredibile», ha commentato Verstappen via radio subito dopo la bandiera a scacchi. Il pilota olandese aveva vinto la sua ultima gara a Imola.

