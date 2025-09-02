Classifica Formula 1 2025 aggiornata: chi è in testa al mondiale piloti e costruttori

Alla viglia del Gran Premio di Monza, le classifiche della Formula 1 sono dominate dalla McLaren e dai due piloti Oscar Piastri e Lando Norris. Dietro regna l'equilibrio tra Ferrari, Mercedes e Red Bull

Dopo 15 Gran Premi della stagione 2025, la classifica di Formula 1 ha un padrone indiscusso e, al momento, inattaccabile. La McLaren arriva all’ultima gara in Ungheria prima della pausa estiva con un vantaggio di 324 punti sulla scuderia più vicina, la Ferrari, e anche la classifica piloti è appannaggio del duo di Woking: primo l’australiano Oscar Piastri, secondo l’inglese Lando Norris. Il team inglese, guidato dall’ex ingegnere Ferrari Andrea Stella, ha confermato i progressi che la scorsa stagione l’hanno portato ad aggiudicarsi il mondiale costruttori, con una vettura che si è dimostrata mediamente superiore alle altre in tutte le piste finora affrontante.

La classifica di Formula 1 racconta di un Ferrari, come direbbero gli inglesi, best of the rest, anche se nella prima parte di stagione sono stati più i bassi che gli alti per la scuderia di Maranello. L’unico che in alcuni frangenti è sembrato in grado di poter mettere in discussione il monopolio McLaren è il solito Max Verstappen. Sporadici exploit sono arrivati anche dalla Mercedes, con George Russell e il 19enne italiano Kimi Antonelli, ma il motivo conduttore è chiaro: la McLaren ha una marcia in più, agli altri restano le briciole.

Classifica Piloti Formula 1 2025

A guidare la classifica piloti della Formula 1 2025 dopo 13 tornate è Oscar Piastri, che con la vittoria sul circuito di Zandvoort è arrivato a quota sette in stagione, record di sempre per un australiano. La lotta con il compagno di squadra Lando Norris, fino a ora serratissima, sembra aver preso la direzione dell’australiano dopo lo sfortunato ritiro del britannico in Olanda. Alla vigilia di Monza, la classifica recita 309 Piastri, 275 Norris. In stagione tra i due le scintille non sono mancate, come ad esempio in Canada, dove l’incidente tra i due ha costretto al ritiro Norris. Con il mondiale costruttori già praticamente in tasca si preannuncia una seconda parte di stagione in cui le sportellate non mancheranno.

Segue, con opportuna distanza di sicurezza, Max Verstappen. I 205 punti dell’olandese sono frutto delle due vittorie strappate in Giappone e a Imola: due lampi di classe e talento, che però fanno i conti con una vettura che non è più l’astronave delle passate stagioni e con i problemi interni al team. Quarto l’inglese George Russell, l’unico in grado di vincere un Gran Premio oltre al duo McLaren e a Verstappen. Il trionfo in Canada è stato frutto dell’assetto perfetto messo a punto della Mercedes, che in quella occasione ha portato sul podio, il primo in carriera, anche Kimi Antonelli.

Charles Leclerc segue la gara sulle dune di Zandvoort dopo il ritiro dal Gran Premio di Olanda

Rispettivamente in quinta e sesta posizione la coppia Ferrari composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. È stato un avvio di stagione in salita per il monegasco, con il primo podio arrivato solo alla quinta gara in Arabia Saudita. Finora il bottino recita quattro terzi posti e un secondo, ottenuto nelle strade in cui è cresciuto a Montecarlo. Anche per Hamilton, la prima stagione in rosso stenta a decollare. Nonostante un avvio promettente con la vittoria della Sprint in Cina, il britannico non ha mai trovato il feeling giusto con una vettura che, va detto, non è mai stata all’altezza di lottare per le prime posizioni. Segue, più staccato, Kimi Antonelli, che nella sua stagione da rookie ha fatto già intravedere il talento cristallino di cui dispone. Il banco di prova di un top team come Mercedes può considerarsi superato, anche se nelle ultime gare sta faticando ad entrare costantemente in zona punti. Chiudono la top 10 Alexander Albon, con una Williams in costante crescita, Nico Hulkenberg che ha finalmente conquistato il primo podio in carriera dopo 239 gare, e Isack Hadjar, reduce dall’impresa di Zandvoort in cui ha conquistato il suo primo podio in carriera.

Classifica Costruttori Formula 1 2025

Sul fronte costruttori, il team papaya ha fatto il vuoto. La squadra britannica è salita sul podio con almeno un pilota in tutte le gare, tranne quella del fuoco amico in Canada. Sono nove le pole position conquistate, 12 le vittorie e sette le volte in cui Piastri e Norris hanno conquistato il primo e il secondo gradino del podio. Pur senza particolari acuti, la Ferrari riesce a tenersi al di sopra della concorrenza: la Sf-25 non ha mai brillato ma allo stesso tempo si è dimostrata più costante di Mercedes e Red Bull. Non aiuta le ambizioni di Ferrari lo “zero” messo a segno in Olanda, frutto dei ritiri sia di Leclerc che di Hamilton. Le frecce d’argento sono apparse in netto calo nelle ultime uscite, mentre la Red Bull è come sempre appesa alle prestazioni di Verstappen: l’olandese ha portato a casa 205 dei 214 punti totali.

https://twitter.com/F1/status/1962219083560096253

Nella terra di mezzo del centro griglia, la Williams sta raccogliendo i frutti della cura James Vowles. Lo storico team britannico ha conquistato la maggior parte dei punti con il thailandese Alex Albon, in difficoltà invece l’ex ferrarista Carlos Sainz, costretto a due ritiri e una mancata partenza. Dal sesto posto in poi della classifica Formula 1 2025 è tutto aperto: l’Aston Martin alterna alti e bassi costanti mentre i team Racing Bulls e Kick Sauber sono forti dei podi conquistati rispettivamente da Hadjar a Zandvoort e da Hulkenberg a Silverstone. La Haas lotta ogni weekend per raggiungere un posto nella top 10, più staccata invece la Alpine, che oltre a una macchina poco competitiva ha anche già sostituito uno dei piloti: Jack Doohan ha fatto posto a Franco Colapinto, ma anche quest’ultimo potrebbe presto esser messo alla porta dal neo team principal Flavio Briatore.

Calendario Formula 1 2025

Con il Gran Premio di Olanda alle spalle è ora il momento di tornare in Italia: la marea rossa pronta a invadere l’autodromo di Monza il 7 settembre. Poi sarà il turno di Baku il 21 settembre e Singapore il 5 ottobre. Il 19 ottobre il circus della Formula 1 si sposta in America: con la tripletta Austin, Città del Messico, il 26 ottobre, e San Paolo, il 9 novembre. Il calendario della Formula 1 2025 prevede un finale mozzafiato, tre appuntamenti di fila: prima a Las Vegas, poi in Qatar e il gran finale ad Abu Dhabi il 7 dicembre, che coronerà il campione della Formula 1 2025.

Foto di copertina: EPA/OLIVIER MATTHYS