Fotografa 18enne sotto la porta del bagno delle donne alla sagra di Padova: lei lo scopre. Padre e staff lo inseguono

Si tratta di un uomo di mezza età che ha tentato di dileguarsi tra la folla

Paura per una studentessa di 18 anni durante una sagra parrocchiale nella zona est di Padova. Venerdì sera, mentre si trovava nei bagni riservati alle donne del patronato, la ragazza ha notato un bagliore insolito tra il pavimento e l’intercapedine della porta: una mano spuntava con una macchinetta fotografica e un cellulare. Spaventata, si è alzata di scatto e ha cominciato a urlare, attirando l’attenzione del padre e di due organizzatori della sagra. La ragazza ha descritto l’uomo come di mezza età, alto e robusto, che ha subito tentato di dileguarsi tra la folla, dirigendosi verso il sagrato della chiesa.

Inseguito dallo staff

Grazie all’intervento tempestivo dello staff, ricostruisce Il Gazzettino, l’uomo è stato inseguito e fermato tra alcune auto parcheggiate. Pallido e visibilmente agitato, è stato raggiunto dalla studentessa e dal padre. Gli è stato chiesto di mostrare subito le foto presenti nel suo telefono e nella macchina fotografica, ed è stato costretto a cancellare tutti i file. La giovane ha continuato a inveire contro il molestatore, mentre il padre cercava di calmarla. Lo staff della sagra ha diramato un avviso preventivo alla seconda sagra della zona. Secondo le prime ricostruzioni, il presunto molestatore non era conosciuto dai parrocchiani.