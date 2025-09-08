Scattano le foto di nozze in un campo di girasoli ma vengono aggrediti dal proprietario: due sposini finiscono in ospedale
Quel panorama, con una distesa di girasoli giallo acceso, l’avevano scelto accuratamente perché facesse da set fotografico alle loro prime foto da neo-sposi. Peccato che non lo avevano né chiesto né comunicato al proprietario di quei campi, che ha tenuto in serbo per loro un regalo di nozze inaspettato. È così che due giovani appena convolati a nozze ad Anagni, in provincia di Frosinone, la sera del loro matrimonio si sono ritrovati mano nella mano nel pronto soccorso di un ospedale.
Il matrimonio da sogno e le foto incriminate
La disavventura è accaduta nelle campagne di Segni. Dopo la cerimonia, e prima dell’attesissimo ricevimento ai Castelli Romani, i due sposini erano saliti a bordo dell’auto cabrio vagando per il panorama collinare in cerca di uno sfondo ideale. Sarebbe stato il fotografo del giorno a indicare loro la distesa di girasoli, dove marito e moglie si sono fermati con i testimoni e hanno iniziato a consumare rullini. La loro pacifica incursione non è però sfuggita al proprietario del terreno, un uomo di circa 60 anni, che subito è precipitato sul set fotografico improvvisato.
La rissa con gli sposi e le due denunce
In un primo momento, l’uomo aveva intimato loro di uscire dalla sua proprietà. I due novelli sposi avevano tentato di giustificarsi ma l’uomo ha continuato a insistere con maggiore rabbia. Secondo il fotografo, che ha presentato denuncia ai carabinieri insieme ai due sposi, l’uomo sarebbe passato presto alle mani e avrebbe tentato di strappargli la macchina fotografica. Da lì è scaturito un vero e proprio parapiglia di pugni e schiaffi, interrotto solo dall’intervento dei testimoni. I due sposi hanno riportato solo lievi escoriazioni ma si sono guadagnati una «contro-querela» per violazione di proprietà privata.