Scattano le foto di nozze in un campo di girasoli ma vengono aggrediti dal proprietario: due sposini finiscono in ospedale

Il matrimonio da incubo è accaduto ad Annagni, di provincia di Frosinone. I due giovani e il fotografo hanno sporto denuncia, e sono stati a loro volta querelati per violazione di proprietà privata

Quel panorama, con una distesa di girasoli giallo acceso, l’avevano scelto accuratamente perché facesse da set fotografico alle loro prime foto da neo-sposi. Peccato che non lo avevano né chiesto né comunicato al proprietario di quei campi, che ha tenuto in serbo per loro un regalo di nozze inaspettato. È così che due giovani appena convolati a nozze ad Anagni, in provincia di Frosinone, la sera del loro matrimonio si sono ritrovati mano nella mano nel pronto soccorso di un ospedale.

Il matrimonio da sogno e le foto incriminate

La disavventura è accaduta nelle campagne di Segni. Dopo la cerimonia, e prima dell’attesissimo ricevimento ai Castelli Romani, i due sposini erano saliti a bordo dell’auto cabrio vagando per il panorama collinare in cerca di uno sfondo ideale. Sarebbe stato il fotografo del giorno a indicare loro la distesa di girasoli, dove marito e moglie si sono fermati con i testimoni e hanno iniziato a consumare rullini. La loro pacifica incursione non è però sfuggita al proprietario del terreno, un uomo di circa 60 anni, che subito è precipitato sul set fotografico improvvisato.

La rissa con gli sposi e le due denunce

In un primo momento, l’uomo aveva intimato loro di uscire dalla sua proprietà. I due novelli sposi avevano tentato di giustificarsi ma l’uomo ha continuato a insistere con maggiore rabbia. Secondo il fotografo, che ha presentato denuncia ai carabinieri insieme ai due sposi, l’uomo sarebbe passato presto alle mani e avrebbe tentato di strappargli la macchina fotografica. Da lì è scaturito un vero e proprio parapiglia di pugni e schiaffi, interrotto solo dall’intervento dei testimoni. I due sposi hanno riportato solo lievi escoriazioni ma si sono guadagnati una «contro-querela» per violazione di proprietà privata.