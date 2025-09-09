Francia, spuntano teste di maiale davanti alle moschee: «Atto spregevole»

Il prefetto ha annunciato che è stata avviata un'indagine per trovare i responsabili del gesto

Spuntano diverse teste di maiale davanti alle moschee di Parigi e del suo hinterland. Ad annunciarlo è il prefetto della polizia di Parigi, Laurent Nunez, parlando di «atto spregevole». Le teste sono state trovate soprattutto in strada a Parigi, Seine-Saint-Denis e Hauts-de-Seine. Il prefetto ha annunciato che è stata avviata un’indagine per trovare i responsabili del gesto. «Il mio pieno sostegno va ai leader e ai fedeli delle moschee colpite da queste intollerabili provocazioni. Attaccare i luoghi di culto è di una vigliaccheria insondabile», ha dichiarato il ministro dell’Interno Bruno Retailleau su X.

«È un atto abietto»

«Spero che troveremo i responsabili di questa forma di profanazione», ha aggiunto Retailleau ai giornalisti. «Non abbiamo il diritto di insultare questa o quella religione». Anche il prefetto di Seine-Saint-Denis, Julien Charles, ha denunciato quanto accaduto: «È un atto abietto», ha affermato.