Napoli, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: nessun morto e ferito – Il video

09 Settembre 2025 - 17:14 Giammarco Pio Isoldi
Il boato alle 10:00 del mattino nel quartiere Pianura. Alte e dense colonne di fumo, visibili in diversi punti della città, hanno avvolto le colline circostanti

Al momento non ci sono feriti né tra i dipendenti né tra i vigili del fuoco nell’esplosione che questa mattina ha coinvolto una fabbrica di fuochi d’artificio a Pianura, quartiere della periferia Nord-Ovest di Napoli. L’allarme è scattato intorno alle 10:00 in via Vicinale Grottole 10. A quanto si apprende, una serie di forti esplosioni è stata avvertita a centinaia di metri di distanza e ha provocato panico tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze del 118. La vittima comunicata in precedenza sarebbe stata frutto di una errata informazione diffusa nella concitazione delle operazioni. Lo scoppio ha provocato un incendio, che si è esteso a una abitazione nei pressi della fabbrica e alla vegetazione circostante. Sul posto al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco.

I due vigili del fuoco coinvolti stanno bene e non sono feriti

Quando già i mezzi di soccorso erano sul posto per lo spegnimento, riporta Ansa, si è verificato un secondo scoppio, la cui onda d’urto ha coinvolto due vigili del fuoco. Un’ambulanza è stata chiamata sul posto per un eventuale ricovero, ma secondo quanto si apprende i due sono in buone condizioni.

Le esplosioni all’interno dell’edificio

Il video girato da alcuni testimoni mostra alte e dense colonne di fumo grigio alzarsi dall’edificio in fiamme e una serie di esplosioni in rapida successione provenire dall’interno della fabbrica. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio si sarebbe sviluppato all’interno della struttura provocando la deflagrazione del materiale pirotecnico presente all’interno.

In aggiornamento

