Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ESTERIAlbaniaCorruzioneEdi RamaIntelligenza artificiale

La ministra degli Appalti albanesi sarà Diella, un bot gestito totalmente dall’IA: «Così combattiamo le minacce e la corruzione»

11 Settembre 2025 - 21:40 Ugo Milano
embed
diella bot ministro edi rama albania
diella bot ministro edi rama albania
A comunicare la novità è stato il primo ministro Edi Rama. A Diella sarà affidato tutto il procedimento di assegnazione delle gare

In Albania per rivolgersi alla ministra degli Appalti pubblici non serviranno più interrogazioni parlamentari ma semplici query online. Per la prima volta nella storia, il titolare – o meglio la titolare – di un dicastero sarà infatti un assistente digitale, un avatar gestito interamente dall’intelligenza artificiale. A comunicarlo è stato il quattro volte primo ministro Edi Rama, che ha così introdotto ufficialmente nel suo Consiglio dei ministri Diella.

Il compito di Diella: combattere la corruzione dilagante

Il nome, Diella appunto, significa «sole». Il suo scopo sarà tentare di sradicare la corruzione dal sistema politico albanese, che da anni paga il prezzo delle infiltrazioni di organizzazioni criminali che hanno esteso la loro influenza fino ai piani alti del governo. Come ha spiegato lo stesso Rama in conferenza stampa, Diella avrà il compito di «rendere gli appalti publici al 100% privi di corruzione». Ma come? I vincitori delle gare d’appalto non saranno infatti più decisi dai collaboratori di Edi Rama perché tutto sarà affidato all’intelligienza artificiale. Il bot dovrà garantire la trasparenza del processo «passo dopo passo», analizzando oggettivamente i meriti di ogni azienda privata che partecipi alla gara. 

L’incorruttibilità dell’IA e il denaro sporco della mafia albanese

Che si tratti di un grande passo in avanti nel futuro o dell’ultima spiaggia per combattere un cancro politico, poco cambia. Secondo Edi Rama, affidare tutti quei processi all’hardware dell’IA eviterebbe mazzette, conflitti di interessi e minacce. In Albania negli ultimi anni la presenza di gruppi criminali internazionali si è fatta sempre più dilagante, e parallelamente è aumentata la loro necessità di riciclare il denaro proveniente dal traffico di droga o di armi. Per farlo, il modo di gran lunga più semplice è lavare i proventi illeciti nei grandi progetti edilizi. 

Il «vecchio lavoro» di Diella

L’introduzione di Diella, a dire il vero, non è arrivata come una fulmine a ciel sereno. Già da gennaio, infatti, «Sole» opera come assistente digitale per aiutare gli albanesi a muoversi nei servizi governativi online. Chiunque, in caso di necessità, poteva rivolgersi a lei e farsi guidare tramite precisi comandi vocali all’interno del 95% degli iter burocratici possibili sulle piattaforme online ministeriali. Ora che siederà al grande tavolo, il bot avrà un suo avatar con sembianze umane femminili. E sarà vestita con gli abiti tradizionali albanesi.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Droni russi sulla Polonia. Tusk: «Abbattuti, invochiamo l’articolo 4 della Nato. Mai così vicini al conflitto mondiale». Mosca nega il coinvolgimento

2.

Perché l’omicidio (senza movente) di Iryna Zarutska sta diventando un caso negli Stati Uniti – Il video

3.

Francia, Macron nomina Sebastien Lecornu primo ministro. Al via alle consultazioni, ma è già polemica

4.

La Global Sumud Flotilla di nuovo presa di mira con un drone a Tunisi: «Attacco deliberato, ma la missione continua» – Il video

5.

Le foto dei droni russi in Polonia. Colpita una casa a Lublino

leggi anche
meloni rama vertice tirana in ginocchio
ESTERI

Meloni arriva a Tirana ed Edi Rama si inginocchia. La premier: «Lo fa solo per essere alto come me» – Il video

Di Federico D’Ambrosio
edi rama albania elezioni
ESTERI

Elezioni in Albania, Edi Rama trionfa e va verso la maggioranza assoluta. Proteste dal centrodestra: «Voti rubati». Sette persone in manette

Di Ugo Milano
ivanka trump isola albania
ESTERI

Dall’Albania altra mazzata al turismo in Italia: la figlia di Trump compra un’isola. La spiaggia, il resort e i prezzi: cosa vuole farci

Di Giammarco Pio Isoldi
dua lipa cittadinanza
CULTURA & SPETTACOLO

Dua Lipa riceve la cittadinanza del Kosovo (dopo quella albanese), la presidente Osmani: «Bentornata a casa» – Il video

Di Alba Romano
migranti albania centri Schengjin Gjader
ATTUALITÀ

Albania, i Garanti: «Nel Cpr di Gjader appena 27 persone. Possono stare in Italia»

Di Alessandro D’Amato