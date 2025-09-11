Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Fiumicino, turiste dirette a Nizza atterrano in Tunisia. «Abbiamo confuso “To Nice” con “Tunis”» – Il video

11 Settembre 2025 - 13:27 Stefania Carboni
Le due ragazze americane hanno documentato tutto su TikTok

Le parole, come ricorda Nanni Moretti in La Palombella Rossa, sono importanti. Anche pronunciarle, in questo caso. Due turiste americane, Brittney e Hannah, volevano andare a Nizza, ma sono atterrate a Tunisi. Le due hanno fatto confusione all’aeroporto di Roma Fiumicino imbarcandosi sul volo sbagliato. A raccontarlo sui social le stesse protagoniste che, per colpa della pronuncia inglese, hanno confuso l’espressione “to Nice” (“per Nizza”) con la traduzione in inglese del nome della città di Tunisi (“Tunis”). 

@biometricvote @Brittney Dzialo and her friend are in Africa not France. This is brilliant, I hope you get to enjoy that Tusinia for a bit and have an amazing safe adventure. #travel #airport #tunisia #niece # original sound – Smokey

«Cambierete aereo una volta arrivate a Tunisi»

Nel video diffuso su TikTok si vede che Brittney e Hannah si sono accorte dell’errore troppo tardi, quando non potevano più scendere dall’aereo. «Cambierete aereo una volta arrivate a Tunisi», gli spiega l’ufficiale a bordo. Le due tornano ai sedili (dove c’è il logo della compagnia, inequivocabile) ridendo. La saga delle turiste americane è diventata virale, con migliaia di visualizzazioni in poche ore. In tanti hanno seguito clip per clip il ritorno delle due verso l’agognata meta. «Prossima fermata Paris, Texas», commenta un utente. «La Tunisia è una meta stupenda, potevate restare due giorni», commenta un altro. «Torneremo», replica Brittney, con tanto di cuoricino. Stavolta però consapevoli di dove stanno andando.

@brittneydzialo_

nhạc nền – anh_anh – angel_nunah

