Imperia, bimbo di due anni cade da un balcone: è gravissimo

Tragedia a Imperia: un bambino di due anni è caduto dal balcone di un’abitazione nel tardo pomeriggio di oggi – giovedì 11 settembre – in via della Repubblica. Le sue condizioni sono gravissime. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, sarebbe stato il padre a portarlo al pronto soccorso della città ligure. Il piccolo, precipitato per alcuni metri, avrebbe riportato un politrauma.

La dinamica

I medici hanno deciso di trasferirlo d’urgenza in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, che hanno già interrogato i genitori. È, inoltre, in corso l’acquisizione di testimonianze e immagini del circuito di video-sorveglianza cittadino per ricostruire l’accaduto.