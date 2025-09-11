Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
POLITICAGuido CrosettoHackerInchiesteLazioRoma

Hackeraggio social al ministro Crosetto: aperto un fascicolo d’indagine dalla procura di Roma

11 Settembre 2025 - 15:41 Ugo Milano
embed
crosetto-nato-inutile
crosetto-nato-inutile
Si ipotizza il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico

 La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all’attacco hacker al profilo social del ministro della Difesa, Guido Crosetto, avvenuto la scorsa settimana. Nel procedimento, al momento contro ignoti, si ipotizza il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico.

Chieste donazioni in criptovalute per i funerali di Armani e Gaza

Il 4 settembre scorso hacker hanno violato l’account X del ministro pubblicando almeno due post ingannevoli e arrivando a chiedere donazioni in criptovalute, una per i funerali di Giorgio Armani e l’altra per la questione Gaza. A confermare l’intromissione fu il ministro stesso in un post sempre su X pubblicato il 4 settembre alle 22.56: «Ieri hanno hackerato il mio account X. È come se potessero gestirlo contemporaneamente a me. Chiederò di bloccarlo». Una «toppa», come ha ricordato allora il giornalista David Carretta, che «è peggio del buco». Anche perché l’account non era quello privato bensì quello ufficiale del ministro della difesa.

Screenshot
Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni Regionali, da Aurelio De Laurentiis in Campania a Mauro D’Attis in Puglia, tutti i nomi nel tetris del centrodestra. Che non è finito

2.

Zaia contro Vannacci: «La Lega ha dei valori, lui non ha fatto la gavetta con noi»

3.

Giro di corruzione in provincia di Caserta, ai domiciliari coordinatore locale di Forza Italia. Il partito: «Sospeso, aspettiamo prove estraneità»

4.

“Fro**a Italia”. Polemiche per la maglietta venduta alla festa dell’Unità di Vimercate. Dozio (Fi): «Un insulto a noi e all’Italia»

5.

Formigli contro Meloni: «Non accetta critiche. Sono 243 giorni che non parla con i cronisti»

leggi anche
POLITICA

Gli auguri alla senatrice Liliana Segre da parte del Presidente La Russa: "Ci è sempre vicina" – Il video

Di Redazione
POLITICA

Mattarella: Ci muoviamo su un crinale che fa scivolare in baratro di violenza, come nel 1914 – Il video

Di Redazione
regionali val d'aosta
POLITICA

Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025, quando e come si vota? Gli equilibri interni ai partiti. La sinistra divisa, il centrodestra si compatta in una coalizione

Di Sofia Spagnoli