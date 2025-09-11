Hackeraggio social al ministro Crosetto: aperto un fascicolo d’indagine dalla procura di Roma

Si ipotizza il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all’attacco hacker al profilo social del ministro della Difesa, Guido Crosetto, avvenuto la scorsa settimana. Nel procedimento, al momento contro ignoti, si ipotizza il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico.

Chieste donazioni in criptovalute per i funerali di Armani e Gaza

Il 4 settembre scorso hacker hanno violato l’account X del ministro pubblicando almeno due post ingannevoli e arrivando a chiedere donazioni in criptovalute, una per i funerali di Giorgio Armani e l’altra per la questione Gaza. A confermare l’intromissione fu il ministro stesso in un post sempre su X pubblicato il 4 settembre alle 22.56: «Ieri hanno hackerato il mio account X. È come se potessero gestirlo contemporaneamente a me. Chiederò di bloccarlo». Una «toppa», come ha ricordato allora il giornalista David Carretta, che «è peggio del buco». Anche perché l’account non era quello privato bensì quello ufficiale del ministro della difesa.