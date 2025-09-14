Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ESTERICiclismoIsraeleMadridMedio OrientePalestinaSpagnaVideo

Madrid, la Vuelta si ferma a 56 km dall’arrivo dell’ultima tappa: i manifestanti abbattono le transenne intonando slogan contro Israele – Il video

14 Settembre 2025 - 19:49 Cecilia Dardana
embed
I corridori, sorpresi dalla protesta, sono stati costretti a scendere dalle bici e a interrompere la gara in attesa che la situazione tornasse sotto controllo

Tensione altissima a Madrid, dove una manifestazione pro-Palestina ha provocato scontri con la polizia e l’interruzione dell’ultima tappa della Vuelta, la grande corsa ciclistica spagnola. Nel cuore della capitale, tra il Paseo del Prado e la Gran Vía, centinaia di persone hanno abbattuto le transenne lungo il percorso e invaso la strada, intonando slogan contro Israele e chiedendo il boicottaggio. Alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine, trascinando barriere in mezzo alla carreggiata.

La risposta della polizia e l’interruzione della gara

La risposta della polizia è stata immediata: cariche e lancio di fumogeni per disperdere la folla. Le immagini mostrano scene di caos a pochi metri dal passaggio previsto dei ciclisti. La corsa si è fermata a circa 56 chilometri dall’arrivo. I corridori, sorpresi dalla protesta, sono stati costretti a scendere dalle bici e a interrompere la gara in attesa che la situazione tornasse sotto controllo. Si tratta di un episodio senza precedenti nella storia recente della Vuelta.

Articoli di ESTERI più letti
1.

«Vi spiego perché Putin attaccherà l’Europa entro tre anni»

2.

Come ha fatto Tyler Robinson a uccidere Charlie Kirk a 121 metri di distanza?

3.

Lascia il paziente sedato in sala operatoria per fare sesso con l’infermiera. Il medico si difende: «Ero stressato»

4.

La Global Sumud Flotilla e la giornalista cacciata: «Non è censura, ha rivelato dettagli sulle barche»

5.

Julia Marie Gaiser, pattinatrice italiana di 23 anni travolta e uccisa da un tir a Salisburgo: era in bici sulla ciclabile

leggi anche
vuelta de espana proteste
SPORT

Vuelta, attese proteste per la Palestina: la cronometro decisiva ridotta di oltre la metà. «Così garantiamo migliore protezione ai ciclisti»

Di Giammarco Pio Isoldi
costa smeralda vernice soldati israeliani
ATTUALITÀ

Vernice rosso sangue sulla roccia della Costa Smeralda: le proteste contro i soldati israeliani «in decompressione» in Sardegna

Di Alba Romano
alessandro di battista
ATTUALITÀ

Roma, esplosione davanti al centro sociale La Strada. Striscione contro Di Battista. «Se dovesse succedermi qualcosa conoscete i responsabili»

Di Valentina Romagnoli
soldati israele vacanza italia sardegna marche
ATTUALITÀ

I soldati israeliani in vacanza in Sardegna e nelle Marche: «Una “decompressione” da Gaza»

Di Alessandro D’Amato