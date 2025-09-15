Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
Benson Boone perde il cameraman di fiducia prima di un concerto in Florida. Arrestato ubriaco dopo avere fatto pipì sui vestiti in un grande magazzino

15 Settembre 2025 - 21:18 Alba Romano
benson boone
Tyler Capehart, che da tempo filma il cantante nelle sue esibizioni, ha passato una notte in prigione prima di essere liberato su cauzione. È tornato sul palco per l’appuntamento successivo del tour, a Miami

Poco prima del concerto di Benson Boone all’Arena di Tampa, in Florida, il suo cameraman di fiducia, Tyler Capehart (39 anni), che doveva riprendere l’esibizione del cantante è stato arrestato sulla spiaggia di Clearwater, il capoluogo della contea di Pinellas, a poca distanza dal luogo dell’esibizione. Ad avere chiamato la polizia è stato il direttore dello store di abbigliamento da mare Surf Style, dopo avere visionato le telecamere di sicurezza del grande magazzino.

Fuori di sé il cameraman l’aveva combinata grossa in un grande magazzino di vestiti

Il cameraman di Benson Boone l’aveva in effetti combinata grossa. Entrato nel magazzino decisamente su di giri, dopo avere bevuto alcol e fumato marijuana, come da lui stesso confessato alla polizia, Tyler è salito al secondo piano dello store, montato su uno scaffale e fatto lì i suoi bisogni impellenti. Un commesso ha trovato subito gli abiti e il pavimento bagnati da urina e ha lanciato l’allarme. In pochi minuti è arrivata la polizia, che ha trovato ancora il cameraman davanti alla porta del magazzino e lo ha subito messo in stato di fermo. Secondo il direttore del magazzino, in quelle condizioni gli abiti intrisi di urina non erano più vendibili e il danno è stato calcolato in 689,30 dollari.

Dopo l’arresto la confessione: era alterato da alcol e fumo e non ricordava nulla

Portato nella stazione di polizia Capehart ha dichiarato di non ricordarsi nulla di quanto avvenuto perché appunto “ubriaco e fumato”. È scattato l’arresto immediato ed è stato tenuto una notte in custodia. Il mattino successivo un membro dello staff di Boone è andato a pagare la cauzione richiesta di circa 700 dollari e il cameraman è stato liberato in tempo per la successiva tappa dell’«American Heart World Tour» prevista a Miami. Nel verbale di arresto la polizia ha scritto che il datore di lavoro di Tyler è lo stesso Boone, ma in realtà il cameraman dipende da una società di produzione video che da tempo il cantante ha ingaggiato per girare le immagini delle sue esibizioni.

La foto segnaletica e il verbale di arresto del suo cameraman

Boone diventato virale con la sua Beatiful Things e le acrobazie sul palco ai Grammy

Benson Boone, classe 2022, è esploso nel 2021 su TikTok con alcuni video, che hanno colpito Dan Reynolds degli Imagine Dragons, diventato così suo pigmalione dopo avergli offerto il primo contratto con la sua etichetta musicale, la Night Street. La popolarità di Boone è diventata mondiale nel 2024 grazie al singolo Beatiful Things, diventato il singolo più venduto dell’anno. Con quella stessa canzone ha incantato tutti all’ultima edizione dei Grammy esibendosi in un vero e proprio show acrobatico (una iconica capriola in aria), come avviene ormai in tutti i suoi concerti.

