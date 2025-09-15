Gli auguri di Giorgia Meloni a Domani: «Libertà di stampa imprescindibile per la democrazia, questo governo la tutela»

Il messaggio della premier arriva in occasione del quinto anno di attività del quotidiano: « I giornali devono distinguere il compito di informare da quello di svolgere attività di propaganda politica

Anche la premier Giorgia Meloni si è unita al coro di auguri per il quotidiano Domani che in questi giorni sta festeggiando i suoi cinque anni di attività. Così come i messaggi di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Angelo Bonelli, anche la presidente del Consiglio ha offerto la sua riflessione sulla libertà di stampa: «Sono profondamente convinta che non possa esserci una vera democrazia in un contesto nel quale i cittadini non hanno la possibilità di accedere ad un’informazione libera e non condizionata. Il diritto di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento e da chi farsi governare diventa ben poca cosa se la scelta compiuta non si basa su criteri di verità e consapevolezza» scrive Meloni.

Le caratteristiche della stampa secondo Meloni

La premier prosegue elencando una serie di caratteristiche che, a suo dire, rendono l’informazione autorevole e credibile: «Innanzitutto, dovrebbe essere immune dall’accusa di essere condizionata dagli interessi dei gruppi consolidati di potere che detengono la proprietà dei media». Poi quella che sembra una stoccata alla stampa sfavorevole: «Dovrebbe riuscire a distinguere il compito di informare da quello di svolgere attività di propaganda politica, o di character assassination, in base alle proprie simpatie politiche o a quelle dei propri editori. In terzo luogo, non dovrebbe svilire la deontologia con la rivendicazione a poter diffondere liberamente notizie false, e prive di ogni riscontro, per colpire i “nemici” di turno, pretendendo anche una speciale immunità nel farlo».

Meloni: «Il Governo sostiene la libertà di stampa»

«La libertà di stampa è, quindi, un presupposto imprescindibile per qualsiasi sistema che voglia definirsi genuinamente democratico. È un bene prezioso, che siamo tutti chiamati a proteggere e tutelare» aggiunge Meloni, sottolineando gli sforzi del suo governo per garantire la libertà di stampa: « Il sostegno all’editoria, la disponibilità ad attuare l’equo compenso per i giornalisti, l’impegno per garantire agli operatori dell’informazione inviati all’estero, in particolare nelle aree sensibili e ad alta intensità bellica, di svolgere il loro lavoro nelle migliori condizioni di sicurezza»