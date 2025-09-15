Ruba dai profili privati dei social le foto di 25 amiche, poi le pubblica su un sito porno: indagato 23enne milanese

L’abitazione del giovane è già stata perquisita. Tra le vittime ci sarebbero anche ragazze minorenni

Un montaggio video creato ad arte, alternando gli scatti di vita quotidiana di 25 conoscenti più o meno coetanee, e poi pubblicato su un sito pornografico con tanto di nomi e cognomi delle giovani, ignare di tutto. Un 23enne, residente nel Milanese, è indagato dalla procura di Milano per accesso abusivo a sistema informatico, diffamazione aggravata dal mezzo informatico e violazione della privacy. In due video, che il giovane avrebbe caricato sul sito, è visibile un uomo che pratica atti di autoerotismo mentre guarda su un cellulare alcune foto delle ragazze.

L’avviso degli amici e la perquisizione a casa del giovane

Le 25 giovani donne se ne sono accorte solo dopo l’allarme di alcuni amici, che navigando su un sito pornografico hanno notato le loro foto «abbinate a video sessualmente espliciti». Dalla più grande, 24 anni, alla più piccola di 17: erano presenti tutte con nome e cognome «in un contesto estraneo e degradante». Comparando i profili social e i follower comuni, le ragazze sono riuscite a risalite al possibile autore del montaggio: un 23enne, conoscente di tutte e 25 le vittime tanto da aver sottratto gli scatti dai loro profili privati. L’abitazione del giovane, indagato, è stata perquisita nei giorni scorsi dai carabinieri di San Donato, che hanno sequestrato il cellulare e il pc per verificare se avesse scaricato altro materiale da usare potenzialmente in futuro.

L’ipotesi di revenge porn e i reati ipotizzati

Secondo quanto riferisce La Stampa, al momento non ci sarebbero i margini per contestare anche il reato di revenge porn. «Con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso al fine di recare danno alle persone interessate, senza il consenso delle medesime, pubblicava e diffondeva immagini e video tratti dai profili social privati delle seguenti ragazze», si legge nel decreto di perquisizione. Rendendo contenuti privati inevitabilmente accessibili a chiunque cliccasse sul sito pornografico.