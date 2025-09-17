Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
Sofia Napolitano, riappare in video la 20enne di Torino di cui non si avevano notizie da 48 ore: «Sto bene, sono con il mio fidanzato»

17 Settembre 2025 - 19:39 Alba Romano
embed
sofia-napolitano-riappare-video
sofia-napolitano-riappare-video
Nel filmato pubblicato sui social, la giovane racconta di aver lasciato una lettera ai genitori prima di andarsene: «Se ho preso questa decisione è perché in casa non vivevo una situazione semplice»

Sofia Napolitano, la studentessa di 20 anni di Torino di cui non si avevano notizie da due giorni, è riapparsa con un video diffuso sui social. «Per chi non avesse visto le notizie di Torino nelle ultime 48 ore, io sono la persona scomparsa – dice – Volevo fare questo video e metterlo su tutte le piattaforme per precisare che sto bene, sono tranquilla e non mi sta succedendo niente». Nel filmato la giovane spiega di trovarsi con il fidanzato: «Ci conosciamo da più di un anno, non da pochi mesi. La mia famiglia – dice la ragazza – ha cercato di ostacolarci fin dalla prima volta in cui è arrivato in Italia. Ci sono stati litigi pesanti. L’unica mia valvola di sfogo era uscire con lui: non è un ragazzo cattivo, è un angelo».

L’accusa alla famiglia

La 20enne racconta, inoltre, di aver lasciato una lettera ai genitori prima di andarsene: «Ho spiegato le motivazioni e che questo allontanamento non sarebbe stato per sempre. Non mi trovavo più bene in città. La mia famiglia mi ha tolto tutti i documenti, mi hanno sequestrato telefono e computer che usavo anche per studiare. Ho dovuto imparare il suo numero a memoria per chiamarlo dal telefono di casa quando ero da sola. Ho 20 anni e sono più che maggiorenne – conclude – se ho preso questa decisione è perché in casa non vivevo una situazione semplice. La nostra relazione è stabile».

