Bergamo, il 55enne investito mentre provava a sventare un furto: identificati due cittadini rumeni

Prima di salire a bordo dell'auto dove lo aspettava un complice, il ladro ha perso la patente e grazie a questa è stata identificato

È ancora in prognosi riservata G.M., il 55enne che lunedì sera ha tentato di bloccare due malviventi fuori dal supermercato Italmark di Stezzano. L’uomo, dopo essere stato trascinato per diversi metri dall’auto dei fuggitivi, è caduto battendo violentemente la testa sull’asfalto. Ricoverato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ha già subito due interventi chirurgici e, anche se dovesse salvarsi, secondo quanto riferito dai medici al Corriere di Bergamo, potrebbe riportare conseguenze permanenti. I carabienieri di Bergamo hanno individuato due possibili sospettati di origine rumena: il truffatore e il suo complice che lo attendeva alla guida dell’auto.

La dinamica dei fatti

Tutto è iniziato poco prima della chiusura del supermercato, intorno alle 19.45. Uno dei due malviventi, alla cassa con due confezioni di passata di pomodoro, ha messo in atto una truffa del cambio banconote, cercando di confondere la cassiera e sottraendole 40 euro. Secondo quanto riferito dai dipendenti del supermercato, ha prima chiesto di cambiare tre banconote da 20 con una da 50 e una da 10 e poi si è rifiutato di restituire l’importo dovuto. Scoperto, ha tentato la fuga verso l’uscita, dirigendosi però verso la porta automatica che funge da entrata e si apre solo dall’esterno.

L’uomo ha quel punto ha provato a tornare indietro ma si è trovato davanti G.M., cliente abituale, che ha provato a bloccarlo e ha chiesto ai presenti di chiamare i carabinieri. Dopo alcuni attimi in cui la situazione sembrava esser tornata sotto controllo, il ladro è riuscito a divincolarsi ed è corso verso l’auto del complice che lo attendeva all’esterno. Il 55enne lo ha inseguito e, nel tentativo disperato di fermare l’auto, si è aggrappato al cofano. Il conducente ha accelerato trascinandolo per circa 40 metri, finché l’uomo è caduto a terra perdendo conoscenza.

La patente persa durante la fuga

In quei momenti concitati che hanno preceduto l’impatto, il truffatore ha perso la sua patente, ed è grazie a questa che i carabinieri della Compagnia di Bergamo sono riusciti a identificarlo: si tratta di un cittadino romeno, già noto in zona. Anche il complice, che era alla guida dell’utilitaria grigia, sarebbe un connazionale. Il primo è stato denunciato per lesioni, ma l’accusa potrebbe aggravarsi a seconda dell’evoluzione delle condizioni di salute della vittima.