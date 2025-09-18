Russia, terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Kamchatka: allerta tsunami

Il sisma si è verificato a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità di 10 chilometri

Un terremoto di magnitudo 7,8 è stato rilevato oggi, giovedì 18 settembre, al largo della costa della Kamchatka, sulla costa orientale della Russia, secondo quanto riportato dall’Usgs (US Geological Survey), l’istituto geofisico americano, pochi giorni dopo un altro forte terremoto nella stessa zona.

L’allerta tsunami

Il sisma ha colpito 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità di 10 chilometri. Non ci sono segnalazioni di danni o feriti. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico degli Stati Uniti, con sede alle Hawaii, ha diramato un’allerta per possibili onde pericolose lungo le coste vicine.