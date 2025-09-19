Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
Sembrava un quarzo, ma non lo era: l’anello della nonna ha un diamante da un milione di euro

19 Settembre 2025 - 17:23 Alba Romano
anello trombino bulgari diamante rosa
Si tratta di un "Trombino" Bulgari vintage in platino dei primi anni Settanta. Donato dall'anziana alla giovane nipote, la scoperta dopo la valutazione di una casa d'aste

Sembrava un semplice quarzo ma l’anello ereditato dalla nonna in realtà valeva molto di più: un grande diamante rosa, rarissimo, stimato con oltre un milione di euro. Il gioiello è un “Trombino” Bulgari vintage in platino dei primi anni Settanta, con diamante rosa da oltre tre carati. Secondo quanto riporta La Stampa, che ricostruisce il caso, il gioiello sarà protagonista della prossima asta Bolaffi, in programma martedì 7 ottobre in Sala Bolaffi a Torino e mercoledì 8 ottobre in modalità internet live.

Il diamante che ha fatto salire la stima dell’anello: da 800mila a 1,2milioni di euro

La pietra è di taglio rettangolare a gradini di 3,18 carati, con certificato attestante: è un Natural Fancy Intense Pink, VS2, di tipo IIa. A corredo, attorno alla preziosa gemma, 64 diamanti taglio brillante rotondo e baguette, per un totale di 1,93 carati. Quest’anello vale molto di più, nonostante i vari “Trombino” in circolazione, proprio per via della pietra rosa incastonata. La stima si aggira tra gli 800mila e 1,2milioni di euro. Si trattava di un cimelio di famiglia, indossato sempre dalla nonna e poi donato alla giovane nipote. Il suo valore è stato scoperto per puro caso perché, essendo comunque un Bulgari, è stato valutato da esperti della casa d’aste. Ma quello che la nonna aveva spacciato sempre come un quarzo era tutt’altro. «Già un diamante rosa naturale è di per sé un pezzo molto ricercato, ma superiore ai tre carati diventa rarità assoluta. Se poi è incastonato in una creazione Bulgari, si trasforma in un unicum. Chi avrà la fortuna di aggiudicarsi il lotto, conquisterà non solo un incredibile diamante, ma un gioiello unico e irripetibile», ha commentato al quotidiano torinese Matteo Armandi, responsabile divisione Passion di Aste Bolaffi.

