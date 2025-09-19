Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
ATTUALITÀBergamoLombardiaSindacatiVigili del fuoco

Scarafaggi nei bagni e topi nella mensa dei vigili del fuoco, la scoperta a Bergamo: disposta la chiusura

19 Settembre 2025 - 00:14 Ugo Milano
embed
Vigile fuoco tratto paga ticket sanitario
Vigile fuoco tratto paga ticket sanitario
Il comando provinciale sarebbe diventato un posto di lavoro invivibile, con condizioni malsane e persino pericolose. Il comandante parla di intervento tempestivo, ma per i sindacati urge una ricollocazione

Si trova in grave stato di degrado la mensa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo, che il 3 settembre è stata addirittura chiusa per la presenza di «roditori e condizioni malsane». La denuncia arriva dai sindacati dei pompieri che, all’indomani della visita del capo del Corpo nazionale, Eros Mannino, in Fiera a Bergamo, raccontano uno scenario impresentabile: locali per la mensa infestati da topi e vigili del fuoco costretti a mangiare altrove. Il tutto all’interno di un comando già carente di personale, «che si attesta a circa meno 30% su tutte le qualifiche».

Topi, scarafaggi e rifiuti: il degrado del comando

Non solo l’infestazione dei topi. Secondo quanto emerso, la struttura presenterebbe ulteriori criticità, che vanno dai rifiuti accatastati agli scarafaggi nei bagni. Servizi più spesso chiusi per malfunzionamenti. Alla lista si aggiungono poi spazi giudicati non idonei per il personale femminile e barriere architettoniche che impediscono l’accesso ad alcuni locali. E ancora: strutture pericolanti, con impianti elettrici e idraulici obsoleti. Per far fronte alla situazione, i sindacati hanno chiesto un’urgente ricollocazione della sede, ritenuta «palesemente inadeguata». Inoltre, per via di un appalto simile, i sindacati avvertono che la situazione potrebbe non limitarsi al comando di Bergamo, tanto da presumere che «sussistano le stesse criticità nella mensa del Distaccamento Aeroportuale di Orio al Serio».

La risposta del comandante provinciale

Secondo gli ufficiali responsabili del luogo, la situazione sarebbe stata immediatamente presa in carico. Il comandante provinciale, Vincenzo Giordano, ha affermato: «L’intervento è stato tempestivo: sia la mensa che i locali cucina sono stati chiusi e sono stati effettuati gli interventi di igienizzazione e pulizia».
Inoltre, la ditta che eroga il servizio si è rivolta a un laboratorio per «effettuare una approfondita analisi microbiologica» e nella giornata di ieri sono stati eseguiti i prelievi per le analisi. Nel frattempo il pranzo e la cena dei vigili del fuoco saranno «garantiti da un accordo stipulato tra la ditta appaltatrice a alcuni ristoranti di Bergamo che forniscono i pasti», sottolinea il comandante. All’Ats è stato chiesto di anticipare il già programmato intervento di derattizzazione sul perimetro esterno alla caserma.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Paolo Mendico suicida per i bulli: i disegni osceni nei bagni, gli incontri con la psicologa, e quella volta che la maestra lo rimproverò: «Hai sempre ragione tu?»

2.

Basciano, confermato il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni: braccialetto elettronico ma potrà rivedere la figlia

3.

Paolo Mendico suicida a 14 anni, le violenze finite anche in una chat tra genitori: «In quella scuola anche altri casi, ne parlavo con sua mamma»

4.

Volantini contro Lady Pickpocket a Venezia: «Distrugge gli affari». Ma Zaia la difende: «Va ringraziata»

5.

Bambino picchiato a Fidene, parla il padre dei tre aggressori: «Eravamo al parco, non ci siamo accorti di nulla». Ma un testimone assicura: «Erano soli»

leggi anche
bella hadid
CULTURA & SPETTACOLO

Bella Hadid in ospedale. Le foto che spaventano i fan: «Scusate se sparisco sempre»

Di Alba Romano
carpi bambino ustionato
ATTUALITÀ

Cade dalla finestra della scuola, grave un bambino di 7 anni a Genova. Valditara invia gli ispettori

Di Ugo Milano
La cabina caduta della funivia Stresa-Mottarone
ATTUALITÀ

Strage del Mottarone, il processo finisce con tre patteggiamenti e due prosciolti: la decisione del giudice

Di Ugo Milano
Sciopero treni 23 maggio 2025
ECONOMIA & LAVORO

Scioperi del 19 e 22 settembre per Gaza, quando sono a rischio asili, scuole e trasporti: gli orari e le fasce garantite

Di Giulia Norvegno