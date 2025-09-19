Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
Scuolabus si ribalta a Buja in Fvg, cinque feriti

19 Settembre 2025 - 09:08 Alba Romano
scuolabus buja 1
L'incidente in provincia di Udine. Due bambini in codice verde

Uno scuolabus si è ribaltato questa mattina 19 settembre dopo essersi scontrato con un’auto in Friuli. I tre adulti che erano a bordo e due bambini sono rimasti lievemente feriti. L’incidente è accaduto attorno alle 8 tra Buja e Treppo Grande, in provincia di Udine. Gli operatori della Sores Fvg (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) hanno immediatamente attivato il piano di maxi emergenza temendo una situazione più grave.

L’incidente tra scuolabus e auto

L’incidente – tra scuolabus e auto – ha coinvolto 26 persone, di cui 3 adulti e 23 bambini. I tre adulti sono stati portati in ospedale e ricoverati, le loro condizioni sono classificate in codice giallo. I due bambini, invece, hanno riportato soltanto ferite lievi, da codice verde. Gli altri bambini sono stati assistiti dal personale sanitario e dai genitori che sono giunti sul posto pochi minuti dopo. Stanno ancora operando l’elisoccorso sanitario Fvg, l’automedica, tre ambulanze e vigili del fuoco con un elicottero. E’ stato allertato anche il personale della Protezione civile comunale.

