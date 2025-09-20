Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
«Per alcuni non rispetto la “bellezza italiana”». Fanny Tardioli, arrivata seconda a Miss Italia, risponde agli insulti sui social

20 Settembre 2025 - 21:44 Alba Romano
fanny tardioli
fanny tardioli
Lo sfogo in rete: «Sono dispiaciuta per quelle persone: padri e madri di famiglia, che passano le loro giornate a commentare i post con sopra foto di ragazzine (perché questo siamo) insultandole o denigrandole»

Fanny Tardioli, 24 anni di Campello sul Clitunno, Miss Umbria e seconda a Miss Italia ha denunciato gli insulti razzisti arrivati sui social. La ragazza ha scritto un lungo post su Facebook: «Tornatene nel tuo Paese», «Avete invaso l’Italia», «A questi concorsi dovrebbero essere ammesse solo ragazze bianche», sono state alcune delle frasi riportate.

«Ignoranza e cattiverie»

«È la prima volta che espongo un mio pensiero sui social, e mai avrei pensato di doverlo fare trattando una tematica del genere», spiega la ragazza. «Sono davvero sconcertata dalla miriade di commenti – aggiunge la Miss – che mi sono stati mandati (perché io sinceramente nemmeno li leggo) dalle mie amiche o dalle persone che conosco, nei quali leggo ignoranza e cattiverie nei miei confronti solo perché per alcuni non rispetto i canoni della “bellezza italiana”, e che quindi di conseguenza non avrei nemmeno avuto il diritto (e parlare di diritti nell’ambito di un concorso di bellezza è al quanto folle) di partecipare e tanto meno di arrivare sul podio, perché sicuramente “la bionda con gli occhi azzurro cielo merita di più” (canone prettamente nordico oltre tutto, nemmeno italiano)».

«Sono dispiaciute per quelle persone: padri e madri di famiglia»

«Sono dispiaciuta – spiega Fanny – ma non per me: perché so quanto valgo», ma «sono dispiaciuta per quelle persone: padri e madri di famiglia, che passano le loro giornate a commentare i post con sopra foto di ragazzine (perché questo siamo) insultandole o denigrandole». «Leggere che dovrei tornare al mio paese (nel quale già sono) mi fa rabbrividire, perché sono queste le persone che alimentano l’odio e accentuano il pregiudizio sulla diversità, il nazionalismo e patriottismo in maniera negativa e morbosa», aggiunge la giovane.

«Io sono felice, voi invece?»

«Poi ci si lamenta se i figli crescono male e cattivi: ma come si può se si ha un genitore che invece di educare i propri bambini al rispetto nei confronti del prossimo commentano i post insultando e sminuendo le persone? Le ragazzine», aggiunge Fanny. E infine: «Io sono felice della mia vita, ho raggiunto un traguardo bellissimo, voi invece? Amatevi di più e per cortesia levatevi facebook perché vi siete bevuti il cervello. Tutti coraggiosi dietro uno schermo. Per carità»

