Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
ESTERIAustraliaCanadaG7Medio OrienteONUPalestinaRegno Unito

Canada, Australia e Regno Unito riconoscono ufficialmente lo Stato di Palestina: la mossa coordinata prima dell’Assemblea Onu

21 Settembre 2025 - 15:14 Gianluca Brambilla
embed
canada-riconosce-palestina
canada-riconosce-palestina
L'annuncio è arrivato dai rispettivi primi ministri, in uno «sforzo internazionale coordinato»

Canada, Australia e Regno Unito hanno riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina. Ad annunciarlo sono stati i rispettivi primi ministri, all’interno di quello che hanno definito «uno sforzo internazionale coordinato». La prima nota arrivata alle agenzie di stampa è quella del primo ministro canadese Mark Carney: «Il Canada riconosce lo Stato di Palestina e offre la sua collaborazione per costruire la promessa di un futuro pacifico sia per lo Stato di Palestina che per lo Stato di Israele». Pochi minuti dopo, arriva anche l’annuncio del primo ministro australiano, Anthony Albanese, e del premier britannico, Keir Starmer.

L’annuncio prima dell’Assemblea Onu

L’annuncio di Canada, Australia e Regno Unito – che avevano anticipato la decisione già nelle scorse settimane – arriva a pochi giorni dall’inizio del dibattito ad alto livello dell’Assemblea Generale dell’Onu, previsto per martedì 23 settembre a New York. In quella sede, si prevede che anche Francia e Portogallo riconosceranno ufficialmente lo Stato palestinese. Il premier Albanese ha fatto sapere che l’annuncio di oggi fa parte di uno sforzo coordinato internazionale per promuovere la soluzione «due popoli e due Stati».

Il pressing internazionale su Netanyahu

Nelle ultime settimane, un gruppo sempre più nutrito di Paesi occidentali ha riconosciuto lo Stato di Palestina – o ha programmato di farlo a breve – anche nel tentativo di aumentare il pressing sul governo israeliano di Benjamin Netanyahu affinché metta fine all’offensiva su Gaza, che ha portato all’uccisione di oltre 60mila palestinesi. La Francia si è distinta come uno dei Paesi europei più vocali sulla necessità di riconoscere lo Stato palestinese, mentre altri governi Ue – Italia e Germania in primis – si sono mostrati scettici a riguardo.

Foto copertina: Dreamstime/Rafael Ben Ari

Articoli di ESTERI più letti
1.

Oktoberfest 2025, birra a 15,80 euro e bistecche da 229. L’acqua carissima: i nuovi prezzi poco popolari dell’evento di Monaco

2.

Mig russi in Estonia, Mosca nega. Ma l’Italia si prepara alla guerra nascosta: «Pensare al peggio»

3.

In volo circolare per un’ora senza poter atterrare, dalla torre di controllo nessuna risposta e la pista è buia: «Si è addormentato»

4.

Cyberattacco agli aeroporti europei, Bruxelles in tilt ancora senza soluzione. A Londra più di 100 voli in ritardo, disagi a Berlino

5.

L’Estonia si prepara all’invasione russa: pronti 600 bunker, paludi e fossati da 40 km. Lo «scudo orientale» e il piano di difesa dei Paesi baltici

leggi anche
grafica festival open
CULTURA & SPETTACOLO

Festival di Open, dal dramma di Gaza agli Usa di Elon Musk: ecco il programma e gli ospiti di domenica 21 settembre

Di Ygnazia Cigna
ilan volkov
ESTERI

Israele, la storia del direttore d’orchestra Ilan Volkov. Il suo discorso per Gaza, poi il suo arresto, mentre era diretto verso la Striscia – Il video

Di Stefania Carboni
enzo iacchetti gaza minacce morte
CULTURA & SPETTACOLO

Enzo Iacchetti dopo la sfuriata in tv su Gaza: «Mi minacciano di morte. Sto perdendo lavoro ma non me ne pento. I politici? Figura di m***a morale»

Di Ugo Milano
global sumud flotilla
ESTERI

Global Sumud Flotilla verso la Grecia: «Poi rotta su Gaza»

Di Alba Romano