Trump: «Aiuteremo la Polonia in caso di escalation russa». Mosca: «Putin aperto alla pace in Ucraina, ma è l’Ue che vuole far continuare la guerra»

21 Settembre 2025 - 17:30 Stefania Carboni
trump polonia
Le parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: «Purtroppo, da una parte abbiamo il regime di Kiev e dall'altra i paesi europei che stanno facendo tutto il possibile per alimentare l'escalation»

«Gli Stati Uniti aiuteranno a difendere la Polonia se la Russia continua ad aumentare la pressione». Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per il funerale di Charlie Kirk, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. Zelensky vedrà Trump la prossima settimana all’assemblea Onu. Il presidente ucraino vuole spingere per ulteriori sanzioni ma il tycoon glissa lanciando la palla a Bruxelles: «Presto non consentiremo alla Ue l’acquisto di petrolio russo».

«Il Regno Unito è uno dei primi sostenitori di questa guerra»

«Il presidente Putin, proprio come Trump, rimane interessato e aperto a portare l’intera questione ucraina a una conclusione pacifica», ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta Tass. «Contiamo sugli Stati Uniti e sul presidente Trump personalmente», ha aggiunto ricordando però che «Trump ha appena visitato il Regno Unito che è uno dei leader del campo dei sostenitori di questa guerra». Ma, aggiunge Peskov, sanzioni e «la strada della repressione della Russia in ogni ambito» «non facilita la risoluzione» del conflitto.

Peskov: «L’Europa fa di tutto per prolungare il conflitto in Ucraina»

Il Cremlino accusa i Paesi europei di voler prolungare il conflitto in Ucraina. Queste le parole di Peskov: «Purtroppo, da una parte abbiamo il regime di Kiev e dall’altra i paesi europei che stanno facendo tutto il possibile per alimentare l’escalation». Secondo lui l’Europa vuole «prolungare la guerra e incoraggiare Zelensky a fare lo stesso». Peskov ha ribadito che la Russia continuerà a sostenere una risoluzione pacifica del conflitto. In particolare, ha espresso fiducia negli Stati Uniti e nel presidente Donald Trump, sperando che possano «fornire il loro contributo in questa vicenda».

