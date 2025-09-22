Francia, i municipi issano la bandiera palestinese: atteso l’annuncio di Macron sul riconoscimento dello Stato palestinese

La decisione di Nantes e Saint-Denis. Le parole del numero uno dell'Eliseo attese per l'assemblea Onu

In Francia cresce l’attesa per l’annuncio di Emmanuel Macron sul riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina, previsto oggi durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Dopo la mossa di Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo che hanno anticipato di un giorno la decisione, anche diversi municipi francesi hanno deciso di bruciare le tappe e di esporre, insieme al tricolare francese, le bandiere palestinesi. A Nantes, la sindaca socialista Johanna Rolland ha annunciato su X che la bandiera resterà esposta per l’intera giornata «Questa sera, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron annuncerà all’Onu il riconoscimento dello Stato di Palestina. Nantes accompagna questa decisione storica della Repubblica francese issando, per l’intera giornata, la bandiera palestinese». Stessa iniziativa a Saint-Denis, alle porte di Parigi, dove era presente anche il segretario del Partito socialista, Olivier Faure.

Ce soir, le Président de la République annoncera à l'ONU la reconnaissance de l'État de Palestine. Nantes accompagne cette décision historique de la République Française en hissant, pour la journée, le drapeau palestinien. pic.twitter.com/i1f7n0mxeW — Johanna Rolland (@Johanna_Rolland) September 22, 2025

C’è chi dice no

Non mancano però le controversie: sempre in Francia, a Malakoff, sobborgo parigino, la sindaca Jacqueline Belhomme ha rifiutato di rimuovere la bandiera palestinese nonostante un ordine esplicito, sottolineando il valore simbolico della manifestazione di solidarietà, paragonabile a quanto fatto in passato con la bandiera ucraina. Al contrario, a Mauléon-Licharre la bandiera è stata rimossa dopo un intervento giudiziario, provocando accuse di violazione della libertà di pensiero da parte del sindaco Louis Labadot.

Macron e la Francia sul palcoscenico internazionale

Il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Francia rappresenta un atto di forte rilievo politico e diplomatico, che segue decisioni analoghe prese di recente da altri Paesi occidentali come il Regno Unito, il Canada e l’Australia. Oggi, durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il presidente Macron è atteso a formalizzare questo riconoscimento, inserendosi in un contesto internazionale particolarmente delicato e controverso.

Bandiera palestinese anche a Bologna

Il gesto francese trova sponda anche oltre confine, nonostante l’Italia abbia ribadito di non aver intenzione di riconoscere lo Stato palestinese, almeno a queste condizioni. A Bologna il Comune ha esposto la bandiera palestinese sulla facciata di Palazzo d’Accursio, mentre in Piazza Maggiore è in corso la manifestazione nazionale di associazioni, sindacati e studenti per chiedere la fine della guerra a Gaza. È stato lo stesso sindaco del capoluogo emiliano, Matteo Lepore, a pubblicare sui suoi profili social l’immagine della grande bandiera che scende dal balcone del municipio con la didascalia «Per Gaza, Palestina libera»