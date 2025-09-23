Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Gaffe in diretta a “L’aria che tira”: il collegamento di Cottarelli interrotto da una chiamata di Alessia Morani – Il video

23 Settembre 2025 - 16:05 Ugo Milano
L'ex deputata Pd, successiva ospite della trasmissione, ha chiamato in studio, ma Parenzo ha scherzato fingendo fosse una chiamata ricevuta da Cottarelli

Anche la televisione ha i suoi tempi tecnici e i suoi momenti organizzativi. Ogni tanto ce lo si dimentica, ma basta un piccolo incidente per strappare il velo di apparente perfezione che avvolge la diretta televisiva. È quello che è successo questa mattina a L’aria che tira, il talk show di La7 condotto da David Parenzo. Il collegamento con l’economista Carlo Cottarelli è stato interrotto da una chiamata dell’ex deputata Pd Alessia Morani, ospite nel segmento successivo della trasmissione.

La finta del conduttore Parenzo

Mentre David Parenzo intervistava Carlo Cottarelli, in collegamento con lo studio, la notifica di una chiamata proveniente da “Ale Morani” è comparsa sullo schermo. «Qualcuno la sta chiamando forse, professor Cottarelli», l’ha interrotto Parenzo. «Risponda pure», ha poi proseguito ironicamente il conduttore, fingendo che il destinatario della chiamata fosse l’economista e non lo studio televisivo. Non c’è dubbio, però, che la chiamata fosse indirizzata agli operatori della trasmissione: a chiamare era infatti l’ex deputata del Pd Alessia Morani, attesa come ospite a L’aria che tira subito dopo Cottarelli. Il bello della diretta.

