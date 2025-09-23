Il padre di Elon Musk «avrebbe abusato di 5 figli e figliastri dal 1993». Secondo l’inchiesta del Nyt sarebbe il motivo dell’allontanamento tra i due

Errol Musk, ora 79enne, avrebbe molestato due sue figlie e la figliastra della terza moglie. La stessa con cui ha poi fatto un figlio, che nel 2022 ha detto di essere stato palpato

«Mio padre ha fatto ogni cosa spregevole che possa venire in mente». Così nel 2017 il patron di Tesla Elon Musk aveva parlato del padre Errol in un’intervista. Nelle biografie, nei podcast e nelle ospitate a cui si presta, l’imprenditore sudafricano non ha mai parlato molto del padre. Quando lo ha fatto è stato per dire che tra loro non c’è più alcun contatto. E forse uno dei motivi è quello rivelato dal New York Times, in un’inchiesta nata da varie testimonianze che accusano il 79enne di aver molestato per anni almeno 5 dei suoi figli e figliastri. L’uomo è stato sposato con 3 donne, ma è sull’ultimo matrimonio che l’inchiesta si concentra di più. Errol Musk avrebbe molestato non solo le 2 figlie avute con la donna, ma prima anche i figliastri nati da altre relazioni della moglie.

L’accusa di molestie sulla figliastra

Secondo quanto raccontato al Nyt da persone vicine alla famiglia Musk, il primo episodio di molestie risale al 1993. In quel momento Errol Musk si trovava in Sudafrica, dov’è nato e dove ha lavorato come imprenditore e politico. Era sposato con la terza moglie, Heide-Mari Bezuidenhout. Con lei Musk avrà in seguito due figli, ma la donna aveva già una bambina di 4 anni. Sarebbe lei la prima vittima delle molestie. La bambina infatti avrebbe detto all’epoca che il patrigno l’aveva toccata in modo improprio, ed Errol Musk era stato denunciato. La stessa figliastra, 10 anni dopo, avrebbe sorpreso il patrigno annusare la sua biancheria intima pensando di non essere visto. Era il 2002 e la famiglia si trovava in California, sostenuta economicamente da Elon Musk che stava ottenendo i primi grandi successi nella Silicon Valley. Dopo l’accaduto Elon e il fratello Kimbal hanno allontanato il padre facendolo tornare in Sudafrica.

Le molestie sui figli del terzo matrimonio

Nel 2009 il verbale di un’ordinanza restrittiva rivela che Errol Musk avrebbe tentato di baciare la figliastra, che nel frattempo era tornata in Sudafrica insieme alla madre e aveva 21 anni. Molti documenti rivelano che la famiglia fosse in condizioni precarie, che la ragazza facesse uso di droga e sia stata in riabilitazione. Alcune lettere che membri della famiglia hanno inviato a Elon Musk denunciano le molestie di Errol anche nei confronti delle 2 figlie avute con Heide-Mari Bezuidenhout, e di un figliastro morto poi in un’incidente che la donna ha avuto da un altro uomo.

Il rapporto con la figliastra: «Con lei ho avuto 2 figli»

Nel 2017, a 29 anni, l’ex figliastra che secondo l’inchiesta era diventata una senzatetto, contatta l’ex patrigno Errol per avere un sostegno. A quel punto i due si riavvicinano. «Eravamo persi e soli», ha detto Errol Musk in un’intervista nel 2018, e successivamente ha rivelato anche di aver avuto con lei due figli. Ma la donna, che ora ha 37 anni, ha detto invece che dall’ex patrigno ha avuto solo un figlio. Si tratta del bambino che nel 2022, a 5 anni, ha detto di essere stato palpeggiato dal padre. Sul caso la polizia ha aperto un fascicolo che però sarebbe stato archiviato per mancanza di prove. «Sono sciocchezze», aveva commentato Errol in risposta all’inglese Times.

Gli aiuti finanziari di Elon e Kimbal

Elon Musk e il fratello Kimbal avrebbero sempre sostenuto i familiari, soprattutto figli e figliastri del padre nella sua ultima relazione. Nel 2002 Musk avrebbe comprato al padre e sua moglie una villa da 2 milioni di euro a Malibu, in California. Altre volte si sarebbe fatto carico di lavori di ristrutturazione per la casa dei familiari in Sudafrica e tutt’ora il padre dipenderebbe economicamente da lui e da Kimbal. In un tweet del 2023 il Ceo di SpaceX aveva detto che avrebbe continuato a inviargli soldi solo se si fosse comportato bene, «ma non è stato così».