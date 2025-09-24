Otto e mezzo diventa un ring fra Lilli Gruber e Gianfranco Fini. Su Gaza e Charlie Kirk lui difende Giorgia Meloni e lei gli toglie la parola – Il video

L’ex leader di An: «Le sue non sono domande, perché contengono tesi politiche, le stesse della sinistra. Legittime, ma non può dirsi super partes». Lei si irrita e chiede alla regia di chiudere il microfono all’ex leader di An

«Perché è venuto in questa trasmissione?». Quasi alla fine di Otto e mezzo di mercoledì 24 settembre Lilli Gruber è sbottata contro Gianfranco Fini, l’ex leader della destra italiana che da parecchio tempo non appariva in dibattiti pubblici, tanto meno in tv. «Perché lei mi ha invitato», ha replicato subito Fini, «e io sono qui a dire quello che penso io, non quello che pensa lei. Ma la risolviamo dopo in privato…». È stata la punta più alta di un faccia a faccia difficile, che più volte ha irritato la conduttrice.

🚨 Wow Volano le pezze 😁👇🏾#Gruber: “qui conduco io, è la mia trasmissione.”#Fini: “Lei conduce, mi ha invitato e io ho il dovere di dire la mia o almeno di provarci.”

🔞 #Ottoemezzo imbarazzo e battibecco tra Lilli Gruber e Gianfranco Fini, l'audience vola 🤭❗ pic.twitter.com/JhX73scLp3 — Silvio Bertoldi (@SilviusBerthold) September 24, 2025

La puntata immaginata per fare emergere le differenze fra l’ex leader di An e la Meloni

Il titolo della puntata era: «Trump, Meloni e la flottilla: parla Fini». Ma il canovaccio non è stato quello che probabilmente aveva immaginato alla vigilia la stessa Gruber, che durante tutta la puntata ha cercato di valorizzare i distinguo fra Fini e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. I due hanno un giudizio diverso, ed è emerso, sul presidente degli Usa, Donald Trump. Ma Fini ha detto di apprezzare la posizione di Meloni su Gaza e Israele e ha pure apprezzato la scelta della Camera dei deputati di commemorare Charlie Kirk, irritando visibilmente la conduttrice.

Clima rovente, e solo dopo una interruzione è arrivata la pace a denti stretti

Quello che doveva essere uno scontro fra due destre italiane, quella antica che fece nascere Alleanza Nazionale, e quella successiva di Fratelli di Italia, è diventato invece un incontro di pugilato Fini-Gruber, con il povero terzo incomodo Massimo Giannini che ha provato a mediare fra i due. «Queste non sono domande, contengono al loro interno delle tesi politiche. Legittime, come tutte le tesi, e sono proprio le stesse tesi politiche della sinistra. Legittime, ma non mi può dire che lei è super partes», ha contestato Fini alla conduttrice. E il clima si è arroventato dopo che la Gruber ha chiesto alla regia di togliere l’audio al microfono di Fini sostenendo che lei non poteva fare una puntata di 15 ore per lasciare rispondere compiutamente l’interlocutore che si lamentava di essere sempre interrotto. C’è voluto alla fine il “Punto” di Paolo Pagliaro per calmare le acque. E riapparendo in studio, la Gruber ha ringraziato Fini augurandosi una sua prossima partecipazione a Otto e mezzo. E lui ha risposto: «Eh, se lei mi invita ancora…».