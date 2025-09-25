Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
POLITICAAscoli PicenoLegaMarcheMatteo SalviniVideo

Ascoli, fischi e contestazioni per Salvini. Lui sbotta: «Non è possibile che arrivino a 5 metri da me» – Il video

25 Settembre 2025 - 20:25 Stefania Carboni
embed
ascoli salvini contestazioni
ascoli salvini contestazioni
Il leader della Lega è stato contestato per le sue dichiarazioni a sostegno di Israele e Netanyahu. «Se arriva qualcuno a darti dell'assassino non ti girano i cogl**ni?»

«Non riesco manco a parlare. Se arriva qualcuno a darti dell’assassino non ti girano i cogl**ni?». Il vicepremier e ministro dei trasporti e infrastrutture Matteo Salvini perde la pazienza, ad Ascoli per il tour elettorale in vista delle regionali nelle Marche. Il leader della Lega è stato contestato con fischi e striscioni per le sue dichiarazioni a sostegno di Israele e Netanyahu. «Non è possibile che siano autorizzati a stare lì di fronte. Non è possibile che arrivino a 5 metri da me. Conosco la gestione dell’ordine del pubblico», ha sbottato. La manifestazione contro il leader leghista è stata comunque contenuta e senza disordini.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Auto blu, carburante, pranzi e cene: cosa prevedono i tagli di Giorgia Meloni sulle spese di Palazzo Chigi

2.

La Lega attacca Ilaria Salis ma prende una cantonata: la foto usata è quella di un altro pestaggio

3.

Gaza, Meloni e l’appello alla responsabilità per la Sumud Flotilla: «Non c’è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare gli aiuti» – Il video

4.

L’Usb annuncia un nuovo sciopero generale per Gaza senza preavviso: «Bloccheremo tutto». Salvini replica: «Da irresponsabili»

5.

Sondaggio Swg: Meloni in calo, Schlein stabile. Crescono Conte e Salvini – I dati alla vigilia del voto nelle Marche

leggi anche
benedetta scuderi
POLITICA

Flottilla, l’eurodeputata Scuderi e il no a lasciare gli aiuti a Cipro: «Vogliamo rompere il blocco e consentire anche ad altri soccorsi di arrivare» – L’intervista

Di Sofia Spagnoli
POLITICA

Mattarella risponde a un bambino dell'ospedale Pausilipon: Guerra è incomprensibile, danneggia tutti – Il video

Di Redazione
fregata-fasan-flotilla
POLITICA

L’ammazzadroni e la nave anti-sommergibile: cosa fanno le fregate «Fasan» e «Alpino» schierate dal governo Meloni per seguire la Flotilla

Di Anna Clarissa Mendi