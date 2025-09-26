Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
ESTERIBenjamin NetanyahuGazaIsraeleMedio OrienteNew YorkONUPalestinaUSA

Netanyahu ha chiesto di installare altoparlanti a Gaza perché i palestinesi sentano il suo discorso all’Onu

26 Settembre 2025 - 12:30 Ugo Milano
embed
netanyahu-respinge-modifiche-proposta-tregua-hamas
netanyahu-respinge-modifiche-proposta-tregua-hamas
Il premier israeliano parla all'Assemblea Generale oggi pomeriggio: «Denuncerò gli errori dei leader mondiali sulla Palestina»

L’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe chiesto all’Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il suo discorso all’Assemblea Generale Onu, in programma alle 15 di oggi (ora italiana). Lo riporta la tv israeliana Channel 12 citando fonti dell’esercito, critiche verso l’iniziativa: potrebbe rappresentare un rischio operativo per i soldati distolti dalle basi della zona per tale incarico “atipico”. Netanyahu è arrivato ieri a New York dopo un lungo viaggio – anche per via della rotta nel Mediterraneo scelta per evitare di sorvolare diversi Paesi europei – che lo porterà in seguito anche a Washington. Lunedì è infatti in programma il vertice con Donald Trump, che ieri sembra aver gelato però le attese dell’alleato annunciando che «non permetterà» l’annessione unilaterale della Cisgiordania da parte di Israele. «All’Assemblea Generale dell’Onu dirò la verità di Israele e denuncerò quei leader che, anziché denunciare gli assassini, gli stupratori e quelli che bruciano i bambini vorrebbero dargli uno Stato nel cuore della terra di Israele», ha detto Netanyahu prima d’imbarcarsi per gli Usa, sfidando con toni durissimi quei Paesi – a partire da Francia e Regno Unito – che nei giorni scorsi hanno annunciato il riconoscimento “preventivo” dello Stato di Palestina.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Il discorso di Giorgia Meloni all’Onu: «È la terza guerra mondiale a pezzi, le Nazioni Unite non fermano più i conflitti»

2.

Flotilla, Crosetto: «Condanniamo l’attacco ma fuori dalle acque internazionali non possiamo garantire sicurezza»

3.

L’Italia invia una fregata in supporto della Global Sumud Flotilla. Crosetto: «Garantiamo assistenza ai nostri concittadini»

4.

Trump accusa l’Onu di “sabotaggio”: «Stavo per cadere dalla scala mobile, arrestate il colpevole»

5.

Zelensky e il giorno del ritiro, il presidente ucraino sulle elezioni a Kiev: «Poi non mi ricandiderò» – Il video

leggi anche
Tifosi Maccabi Tel Aviv
SPORT

Israele esclusa da Mondiali e coppe europee? È più di un’ipotesi. Il voto all’Uefa: «C’è già la maggioranza»

Di Davide Aldrigo
Benjamin Netanyahu
ESTERI

Netanyahu cambia rotta per volare negli Usa «al sicuro»: sfiorata l’Italia, evitate Francia e Spagna – Il tragitto

Di Diego Messini
gaza eldorado miniera oro smotrich piano usa israele
ESTERI

Gaza Eldorado? Il piano per la “miniera d’oro immobiliare” di Usa e Israele (e la sua difficile realizzazione)

Di Alessandro D’Amato