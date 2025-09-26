Netanyahu ha chiesto di installare altoparlanti a Gaza perché i palestinesi sentano il suo discorso all’Onu

Il premier israeliano parla all'Assemblea Generale oggi pomeriggio: «Denuncerò gli errori dei leader mondiali sulla Palestina»

L’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe chiesto all’Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il suo discorso all’Assemblea Generale Onu, in programma alle 15 di oggi (ora italiana). Lo riporta la tv israeliana Channel 12 citando fonti dell’esercito, critiche verso l’iniziativa: potrebbe rappresentare un rischio operativo per i soldati distolti dalle basi della zona per tale incarico “atipico”. Netanyahu è arrivato ieri a New York dopo un lungo viaggio – anche per via della rotta nel Mediterraneo scelta per evitare di sorvolare diversi Paesi europei – che lo porterà in seguito anche a Washington. Lunedì è infatti in programma il vertice con Donald Trump, che ieri sembra aver gelato però le attese dell’alleato annunciando che «non permetterà» l’annessione unilaterale della Cisgiordania da parte di Israele. «All’Assemblea Generale dell’Onu dirò la verità di Israele e denuncerò quei leader che, anziché denunciare gli assassini, gli stupratori e quelli che bruciano i bambini vorrebbero dargli uno Stato nel cuore della terra di Israele», ha detto Netanyahu prima d’imbarcarsi per gli Usa, sfidando con toni durissimi quei Paesi – a partire da Francia e Regno Unito – che nei giorni scorsi hanno annunciato il riconoscimento “preventivo” dello Stato di Palestina.