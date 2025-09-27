Catania, torta con il volto del sindaco infilzata con una spada: identificati i partecipanti

La Polizia postale ha già identificato l'uomo che nel video diffuo sui social infliza la torta con il volto di Enrico Trantino tra gli insulti dei presenti

Una normale festa di compleanno, tra torte candeline e festoni che si è conclusa però con un gesto quantomeno minaccioso nei confronti del sindaco di Catania, Enrico Trantino. In un video circolato sui social, e poi prontamente rimosso, si vede un uomo che, tra le risate e gli incitamenti dei presenti, infilza con una spada una torta con le candeline accese e l’immagine del volto del primo cittadino stampata sulla superficie. Mentre più persone intonano «tanti auguri a te», partono anche insulti e gestacci contro Trantino. Il sindaco, venuto a conoscenza del filmato, ha sporto denuncia alla Polizia Postale, che ha già identificato l’uomo con la spada e gli altri partecipanti, riconoscibili nel video.

Il precedente

Non è la prima volta che Trantino è bersaglio di attacchi sui social. Nei mesi scorsi un cittadino lo aveva insultato e minacciato di «prenderlo a colpi di casco» dopo che i vigili urbani avevano messo le ganasce alla sua auto davanti al Policlinico di via Santa Sofia. Anche in quell’occasione il sindaco aveva denunciato l’accaduto.

La solidarietà delle istituzioni locali

Dopo l’ultimo episodio, sono arrivate le dichiarazioni di vicinanza delle istituzioni locali: «Esprimiamo solidarietà nei confronti del Sindaco di Catania Enrico Trantino e condanniamo come profondamente irrispettoso l’episodio verificatosi all’interno di un locale pubblico» dichiarano i componenti del gruppo Mpa-Grande Catania in Consiglio comunale insieme alla coordinatrice Pina Alberghina. «Un gesto che travalica il rispetto e il decoro non solo verso la persona ma verso l’istituzione che rappresenta. Ogni rappresentante istituzionale merita rispetto e attenzione per il ruolo che ricopre, il dibattito pubblico non può e non deve mai prescindere da toni costruttivi e di confronto né decadere in offesa personale o umiliazione».