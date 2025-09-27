Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Massimo Moratti torna a casa dopo un mese di ricovero per polmonite: come sta l’ex presidente dell’Inter

27 Settembre 2025 - 14:24 Cecilia Dardana
L’ex presidente dell’Inter, oggi ottantenne, era stato portato in ospedale lo scorso 26 agosto in condizioni critiche, con una capacità polmonare molto bassa

Buone notizie per i tifosi nerazzurri: Massimo Moratti è stato dimesso questa mattina dall’Istituto Humanitas di Rozzano, dove era ricoverato da circa un mese a causa di una grave polmonite. L’ex presidente dell’Inter, oggi ottantenne, era stato portato in ospedale lo scorso 26 agosto in condizioni critiche, con una capacità polmonare molto bassa. Nei primi giorni i medici erano stati costretti a trasferirlo in terapia intensiva e ad intubarlo per una settimana.

Il miglioramento delle condizioni di Moratti

Con il passare delle settimane, però, le sue condizioni sono progressivamente migliorate: la sedazione è stata ridotta poco alla volta e Moratti ha risposto positivamente alle cure, fino al ritorno in reparto e poi alle dimissioni di oggi. Figura storica del calcio italiano e ultimo presidente a portare l’Inter sul tetto d’Europa con il Triplete del 2010, Moratti lascia così alle spalle il momento più difficile della sua salute recente. Ora per lui inizia la fase di convalescenza a casa.

