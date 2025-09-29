Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
SPORTChampions LeagueFc InterVideo

Chivu e l’inaspettato imprevisto in conferenza stampa: «Vaff****lo. Ma che roba è questa?» – Il video

29 Settembre 2025 - 17:51 Alba Romano
embed
chivu fastidio cuffia video
chivu fastidio cuffia video
Alla vigilia della partita di Champions si spaventa per un suono partito dalle cuffie all’improvviso

Alla vigilia della seconda partita di questa Champions che l’Inter ha in programma domani contro lo Slavia Praga l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha avuto una sgradita sorpresa in conferenza stampa. La sua chiacchierata con i giornalisti è stata interrotta bruscamente da un suono fortissimo in cuffia che lo ha spaventato. Stava armeggiando con il dispositivo per capire la traduzione fatta in ceco quando è partito un fastidiosissimo fischio.

La reazione di Chivu

Chivu, solitamente pacato, si è tolto velocemente le cuffiette e si è fatto scappare un sonoro «Vaff****lo». E ancora: «Porca miseria! Ma che roba è questa? Ho le lacrime». Una genuina sincerità che ha fatto scappare le risate degli inviati in sala.

Articoli di SPORT più letti
1.

Lorenzo Bonicelli e l’attimo di felicità in terapia intensiva: «Ho sentito che muovevo un braccio»

2.

Volley, l’Italia è di nuovo campione del mondo: 3-1 (quasi) senza storia contro la Bulgaria

3.

Russia e Bielorussia tornano a gareggiare, la decisione del Comitato paralimpico: «Ora anche le Olimpiadi». Cosa succede per Milano-Cortina 2026

4.

Lorenzo Musetti contro i cinesi, lo sfogo in italiano in campo: le frasi contro gli spalti all’Atp di Pechino – Il video

5.

Come funziona il torneo di Coppa Davis 2025, perché l’Italia è già qualificata alle Final 8

leggi anche
Lorenzo Musetti
SPORT

Lorenzo Musetti non ce la fa, il tennista azzurro deve ritirarsi a Pechino: che cosa è successo contro Tien

Di Davide Aldrigo
hamilton cane
SPORT

«Ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita». L’addio di Lewis Hamilton al suo Roscoe

Di Ugo Milano
ceferin
SPORT

L’Uefa e l’ipotesi di escludere Israele da coppe e Mondiali. Arriva la smentita: «Nessuna riunione prevista»

Di Giammarco Pio Isoldi