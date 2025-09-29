Giorgia Meloni pubblica il suo libro in India, la prefazione di «Io sono Giorgia» firmata da Nerenda Modi: la dedica speciale alla premier

Il primo ministro indiano sul libro: «Racconta di una leader internazionale e patriota». Meloni: «Onorata nel profondo»

«Istinti civilizzatori condivisi, come la difesa del patrimonio, la solidità della comunità e la celebrazione della femminilità come forza guida». Così Narendra Modi, primo ministro indiano, descrive il rapporto con Giorgia Meloni nella prefazione alla sua biografia che sta per uscire in India. «Le parole del Primo Ministro Narendra Modi, per il quale nutro un profondo rispetto, nella sua prefazione all’edizione indiana del libro Io sono Giorgia, mi toccano e mi onorano nel profondo», ha commentato la premier all’Adnkronos. I rapporti tra i due leader sono da sempre molto cordiali, tanto da far nascere fantasticherie social sulla loro amicizia. Sia in occasione del G20 di Nuova Delhi che durante il G7 in Puglia l’hashtag «Melodi» era diventato virale, e anche la stessa Meloni aveva rilanciato con un video il Melodi team.

L’autobiografia Io sono Giorgia, uscita in Italia nel 2021, approderà a breve in India edita da Rupa Publications, tra le principali case editrici del Paese. «Sono fiducioso che sarà accolto come un racconto stimolante di una straordinaria leader politica contemporanea e di una patriota. È stato un grande onore scrivere questa prefazione», ha dichiarato Modi. Il primo ministro finora aveva firmato solo due prefazioni, che accompagnavano altrettante biografie di importanti donne della politica indiana. «Sono sentimenti che ricambio sinceramente, con tutto il cuore, e che testimoniano quanto sia forte il legame tra le nostre Nazioni», ha detto in risposta Meloni. Pochi mesi fa anche Donald Trump jr, figlio del presidente Usa, aveva curato la prefazione del libro nell’edizione americana: «Meloni come mio padre ha segnato un momento di cambiamento radicale nella propria nazione», aveva scritto.