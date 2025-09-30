Fact-checking
La bufala di Laura Boldrini e il “consenso scritto” per i rapporti sessuali

30 Settembre 2025 - 14:42 David Puente
In realtà, né Boldrini né altre esponenti PD hanno mai fatto una simile proposta

Sui social viene attribuita una frase mai pronunciata da Laura Boldrini: «Consenso scritto della donna prima di un rapporto sessuale». La falsa notizia, diffusa dal 25 settembre 2025, proviene da un articolo pubblicato il giorno prima da Imola Oggi, accompagnato dalla foto della deputata del PD. Di fatto, risulta trattarsi di una notizia fuorviante.

Per chi ha fretta

  • In realtà, né Boldrini né altre esponenti PD hanno mai fatto una simile proposta.
  • La frase originale arriva da un articolo del Secolo d’Italia che riprende dichiarazioni della senatrice Valeria Valente dopo la condanna in primo grado per stupro del figlio di Beppe Grillo e di altri tre ragazzi.
  • Laura Boldrini è firmataria di una proposta di legge del 2024 che modifica l’articolo 609bis del codice penale, introducendo la centralità della mancanza di consenso, ma senza alcun riferimento a forme scritte.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione della falsa notizia:

Boldrini: “Consenso scritto della donna prima di un rapporto sessuale”

Ma vorrà mica anche la clausola “soddisfatta o denunciato”? Comunque mi sono già fatto L’autorizzazione dal Ministero

Chi ha diffuso la falsa notizia

La falsa notizia risulta diffusa grazie a uno screenshot di un articolo di Imola Oggi:

Di seguito, lo screenshot dell’articolo pubblicato da Imola Oggi in data 25 settembre 2025:

L’errata attribuzione a Laura Boldrini e l’inesistente proposta

ImolaOggi non fa altro che riprendere l’articolo del Secolo d’Italia. Quest’ultimo, riporta le parole della senatrice PD Valeria Valente, che a Repubblica aveva sottolineato l’importanza di una legge sul consenso dopo la condanna in primo grado di quattro giovani per violenza sessuale.

La narrazione del “consenso scritto” è presente solo nel titolo. Neppure Valeria Valente cita o propone una sorta di “liberatoria”. Tale proposta non è presente nemmeno nel progetto di legge 1693 dove risulta tra i firmatari Laura Boldrini.

Conclusioni

Risulta falso sostenere che Laura Boldrini abbia proposto un “consenso scritto” prima di un rapporto sessuale. Né lei né Valeria Valente hanno mai avanzato una proposta del genere.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

